Administraţia locală din Cavnic are în plan schimbarea profilului Colegiului Economic „Pintea Viteazul”. Astfel, edilul oraşului intenţionează să schimbe specificul unităţii şcolare, din turism într-unul bazat pe energie regenerabilă. El are şi o motivaţie pentru care doreşte acest lucru: numărul elevilor scade în oraş pe an ce trece, iar liceul ar deveni mult mai atractiv dacă ar primi o asemenea specializare. Autorităţile locale ar avea şi locuri de cazare pentru cei interesaţi să urmeze cursurile aici pe viitor: „Dorim să...