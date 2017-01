Artistul băimărean, Adrian Ghenie expune la New York. Galeria Pace din New York găzduieşte 12 picturi noi ale pictorului Adrian Ghenie până în 18 februarie. Adrian Ghenie a stabilit un record, pe 10 februarie 2016, la o licitaţie organizată de casa Sotheby’s, la Londra, unde lucrarea sa, “The Sunflowers in 1937” (foto), a fost vândută cu circa 3,1 milioane de lire sterline, echivalentul a peste patru milioane de euro. Pictorul a declarat anul trecut într-o întâlnire cu liceeni din...