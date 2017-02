• 2.217 copii au rămas alături de familiile lor • Datorită Hope and Homes for Children România (director general, Ştefan Dărăbuş), 2.217 copii au rămas alături de familiile lor şi 88 de tineri care au ieşit din sistemul de protecţie au fost sprijiniţi în primii paşi către o viaţă independentă. Anul acesta, odată cu închiderea a încă două centre de plasament, Hope and Homes for Children a construit şi dat în folosinţă Casa de tip familial cu numărul 100 în Bucureşti....