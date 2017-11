Reorganizarea Spitalului orăşenesc din Tg. Lăpuş

Dr. Dan CUPŞA, chirurg la spitalul public din Tg. Lăpuş, dar în acelaşi timp şi director al acestei unităţi de sănătate, ne spune: „Am acceptat funcţia de director în sistemul medical lăpuşean cu dorinţa de a propulsa acest spital la cele mai înalte standarde. Am trecut la fapte, în contextul administrativ. Am asfaltat trei alei care ajută la transportul bolnavilor cu mult mai uşor şi rapid. A fost pietruită curtea din spatele unităţii şi s-a montat un gard împrejmuitor. În faţa Spitalului orăşenesc, am pus un panou informativ de mari dimensiuni, care dă un plus de relevanţă acestui spaţiu. Pe faţadă, sînt scrise cu litere mari informaţii utile despre secţiile existente în această unitate spitalicească”.

Vizitînd spitalul, am constatat că arată foarte bine. Dr. Dan Cupşa coordonează secţia de chirurgie, unde lucrează cu dr. Ciprian Neagoş. Dotarea acestei secţii este bună, are 10 saloane cu cîte 1, 2 şi 3 paturi, birou, sală de pansamente, bloc operator (sală de operaţii) spaţios şi dotat cu aparatura necesară. Două saloane sînt rezervate pentru terapie intensivă.

Dr. Dan Cupşa ne mai spune: „Recent, în cadrul spitalului nostru, am deschis un compartiment pentru balneo-fizioterapie, do­tat cu 15 paturi, se află la etajul III. De îngrijirea pacienţilor se ocu­pă dr. Mihai Borleanu, balneolog. Sîntem în reorganizare, vom angaja prin concurs doi medici specialişti, unul oftalmolog şi un altul la secţia ORL”.