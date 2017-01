Prin centrele de colectare a laptelui din zona Lăpuş

Am însoţit o zi întreagă cisterna Ford MM 07 BXN, cu o capacitate de 2.140 litri, utilată pentru transportul lichidelor. Este proprietatea Fabricii de procesare a laptelui SC Multi Lact Maramureş şi este condusă de 15 de ani de Octavian Ţura, conducător auto cu o vechime de 43 de ani. Şi aşa, împreună cu Tavi, am pornit pe „calea laptelui”, în localităţile Libotin, Costeni şi centrul de comună Cupşeni, apoi în satele Inău şi Borcut, aparţinătoare oraşului Tg. Lăpuş. Aici, sute de fermieri şi gospodari predau lapte crud la centrele de colectare.

Primul popas îl facem la Libotin, unde responsabil de centru este Ileana Filip, care lucrează, în halat alb, împreună cu soţul său. Au fost încărcaţi 165 de litri de lapte, cu procent de grăsime 4. Gazdele noastre ne-au spus că deţin 4 vaci cu lapte şi personal predau 20-25 de litri, zilnic. În sat mai sînt încă aproape 30 de fermieri care aduc laptele la centru, printre ei numărîndu-se Ana Perhaiţă şi Teodor Bude.

De la Libotin, urcăm un deal şi oprim la centrul 2 din satul Costeni, responsabilă Nastasia Hereş. De aici se încarcă automat 340 de litri de lapte, cu un procent de grăsime de 3,8. Tot la acest punct de colectare, există un tanc de răcire a laptelui, cu cea mai mare capacitate din zonă – 700 de litri. La Centrul Costeni 1, responsabilă Veronica Nodiş, s-au colectat 481 de litri de lapte. În comuna Cupşeni, responsabilă este Ortenzia Băbuţ, care a livrat în acea zi 250 de litri de lapte de vacă. Apoi din satele Inău şi Borcut, aparţinătoare oraşului Tg. Lăpuş, au fost încărcate în cisternă 450 de litri de lapte. În total, au plecat spre Fabrica de procesare din Baia Mare 2.200 de litri de lapte, cu grăsimea de 3,7.

În perioada ianuarie – noiembrie 2015, s-au procesat 4.345.379 de litri de lapte. Fermierii îşi primesc banii la zi, dar sînt nemulţumiţi de preţul care li se oferă pe lapte (0,80 lei/l). În Ţara Lăpuşului nu există sat sau cătun unde să nu se găseacă centru de achiziţie a laptelui materie primă.

Tavi a intrat cu cisterna pentru a descărca laptele, iar noi am realizat un dialog cu Ioan Pop, patronul-admistrator al fabricii Mulţi Lact, care ne-a spus:

„Fabrica noastră a fost înfiinţată în anul 1999. Sunt asociat cu doi specialişti în procesare, ing. Mariana Mureşan, director economic, şi Gabriel Chereji, care are în primire transportul. Pe un teren ce a aparţinut părinţilor mei, am înălţat această fabrică de la zero. Fabrica noastră are o capacitate de procesare a laptelui de 15.000 de litri pe zi şi dispune de mai multe hale, pe zone de prelucrare a laptelui. De asemenea, avem 25 de tancuri de răcire a laptelui, pe care le-am distribuit în centrele noastre. Laptele îl achiziţionăm din judeţul Maramureş. Pentru transport, avem în dotare 9 auto cisterne, din care una o păstrăm ca rezervă. De pe poarta fabricii noastre ies zilnic 12 feluri de produse lactate: brînzeturi, caşcaval „Daria”, telemea în saramură, specialităţi, rulade cu şuncă şi mărar, brînză proaspătă de vacă, sana, chefir, lapte bătut, iaurt, smîntînă, brînză burduf. Muncim pe două schimburi, cu 36 de muncitori. Desfacerea o realizăm în Baia Mare şi în multe localităţi din judeţele Satu Mare, Cluj, Sălaj, Vîlcea şi-n Bucureşti”.