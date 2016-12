Noii şi tinerii politicieni

Toată lumea vorbeşte în aceste zile despre politică, alegerile au adus surprize, trei partide noi au intrat în Parlament, USR, PMP şi ALDE, alese de români, alături de PSD, PNL şi UDMR. Tinerii în bună parte sînt plecaţi la muncă în străinătate şi puţini dintre ei au votat, dar nici cei rămaşi acasă nu par interesaţi de politică, spiritul lor civic lasă de dorit – însă nu ar trebui să le reproşăm acest lucru, mai degrabă haideţi să-i atragem spre interesele comune ale societăţii.

De mulţi ani, Parlamentul este ales de mai puţin de jumătate dintre cetăţenii cu drept de vot, reprezentativitatea sa fiind asigurată parţial şi totuşi legal de minoritatea activă civic. Situaţia nu va fi uşor de schimbat, deoarece vorbim de mase de milioane de oameni. Cauzele absenteismului sînt multiple. Alegerile parlamentare s-au apropiat tot mai mult de iarnă şi pentru oamenii în vîrstă este greu să iasă din curte, riscă o fractură. Pentru tineri, votarea online ar fi de preferat, ar pierde doar cîteva minute pentru a-şi exprima votul, în loc de o oră – sau zece ore în Occident. Viitorul va fi al democraţiei referendare, toate problemele importante pot fi decise prin referendum online, la care se va vota prin internet. Democraţia reprezentativă pare în declin. Democraţia modernă şi apropiată de cetăţeanul alegător şi de contribuabul plătitor (nu evazionist) este cea eleveţiană (am putea-o lua ca model).

Românii au fost, după Revoluţia din 1989, cetăţeni activi şi participanţi la viaţa comunităţii, dînd aleşilor legitimitate şi încurajîndu-i să urmărească interesele comune, în acest fel democraţia a avansat şi a evoluat spre una participativă. În urmă cu 25 de ani, ţăranii scriau cu var pe gard: Votaţi PNL! sau Votaţi PNŢ!, pentru că bunicul lor a fost liberal sau ţărănist, şi voiau ca toată lumea din sat să ştie că ei sînt membri ai partidelor istorice. De atunci, situaţia s-a alterat, PNŢ a dispărut, doar PNL merge înainte şi susţine dreapta politică. Schimbările în spectrul politic sînt rapide, partidele dispar, vezi PRM-ul, într-o vreme avea forţă. Alegătorii votează noul, apar alte formaţiuni, dar ideile sînt tot cele vechi. Credem că a venit momentul ca partidele să nu mai fie dependente de un lider, ci să acceptăm că noi construim direcţia, că noi alegem liderii de partid.

Dorim ca tinerii să se implice mai mult în politică. Iată că alegerile parlamentare din 11decembrie 2016 au adus pe lista parlamentarilor feţe noi, surprize majore, contracarînd revoluţia Facebook. Politica se face faţă în faţă cu oamenii, răspunzîndu-le la întrebări, temeri, dînd curaj şi respect. Acesta este marele cîştig al acestor alegeri, au apărut lideri dispuşi să se sacrifice pentru comunitate. Mai trebuie să găsească şi înţelepciunea dată de experienţă!

Dacian Cioloş nu are carismă, dar dacă dreapta s-ar uni, ar fi prim-ministrul ţării, ceea ce n-ar fi mai rău decît a fost în ultimul an. Dar credem că alegătorii au decis că PSD are mandatul să conducă ţara, avînd cu doar 12 locuri sub jumătate din fotoliile parlamentare, cu condiţia să găsească un partener la guvernare ce deţine 13 parlamentari. Democraţia înseamnă negociere şi compromis din ambele părţi.

Clasa politică a întinerit, sperăm că şi-a schimbat şi năravul, mai rămîne ca parlamentarii aleşi de Maramureş să dovedească faptul că n-au ajuns întîmplător pe lista partidului lor, că se vor implica vreme de patru ani în problemele pe care le ridică oamenii. Noi, ca lideri de opinie, îi vom susţine, iar dacă trebuie îi vom critica, indiferent din ce partid fac parte.