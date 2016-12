S-au înmânat certificatele pentru parlamentarii Maramureşului

Ieri, 16 decembrie, la Palatul Administrativ din Baia Mare, a avut loc şedinţa festivă de înmânare a certificatelor noilor parlamentari de Maramureş, aleşi prin scrutinul din data de 11 decembrie. Certificatele au fost înmânate de preşedintele Biroului Electoral Judeţean Maramureş, judecătorul Nicolae Stamate Tămăşan.

Evenimentul a început cu o alocuţiune a prefectului Sebastian Mihai Lupuţ, care a arătat că alegerile parlamentare din 11 decembrie au fost foarte bine organizate la nivel de judeţ, şi toate instituţiile implicate şi-au făcut datoria. A fost un scrutin corect şi transparent, a mai subliniat reprezentantul Guvernului în teritoriu. “Maramureşul are nevoie de reprezentanţi la nivel central. Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean, primarii şi parlamentarii trebuie să colaboreze pentru binele judeţului. Împreună, toţi factorii de decizie maramureşeni pot să susţină proiectele judeţului. Proiecte există, şi mă refer în primul rând la cele de infrastructură rutieră, la proiectele de infrastructură transfrontalieră, la proiectele de promovare turistică şi la cele culturale. Vă urez mult succes, iar munca dumneavoastră să aibă ca efect dezvoltarea întregii Românii şi a judeţului Maramureş!”

Preşedintele B.E.J. Maramureş, judecător Nicolae Stamate Tămăşan, a mulţumit prefectului, subprefectului şi tuturor angajaţilor din Instituţia Prefectului pentru munca pe care au desfăşurat-o în perioada electorală. El le-a urat noilor senatori şi deputaţi succes, dar şi să schimbe ima­ginea pe care parlamentarii o au la momentul actual şi să nu înşele aşteptările celor care i-au votat.

În urma celor două etape de distribuire a mandatelor, judeţul Maramureş are 10 parlamentari, astfel: Sorina Pintea – PSD, Severica-Rodica Covaciu – PMP, Ioan-Iustin Talpoş – PMP (la Senat), respectiv Viorica Cherecheş – PNL, Gheorghe Şimon – PSD, Marius Sorin Ovidiu Bota – PSD, Călin Vasile Andrei Matei – PSD, Adrian-Mihăiţă Todoran – PMP, Norbert Apjok – UDMR şi Vlad-Emanuel Duruş – USR (la Camera Deputaţilor).

Gânduri la început de mandat

Noii aleşi au declarat că speră să schimbe în bine ima­ginea parlamentarului român. “Este un moment în cariera mea profesională care vine după aproape 30 de ani de muncă, un moment care mă emoţionează şi mă face să fiu încrezătoare în ceea ce viitorul îmi oferă. Este o decizie foarte grea, numărul mare de voturi cu care m-au învestit alegătorii mă obligă. Categoric, voi încerca să am gândurile cele mai bune şi să continui să muncesc la fel cum am făcut la Spitalul Judeţean”, a declarat Sorina Pintea, senatoare PSD Maramureş. La rândul său, reprezentantul PMP în Senat, Iustin Talpoş, surpriza alegerilor de la nivelul judeţului, a mărturisit că şi-a dorit foarte mult acest mandat. “Cred că s-a făcut puţină dreptate, deoarece PSD a luat prea multe mandate şi aşa ar fi avut 50 % din mandatele pe judeţul Maramureş, ceea ce zic eu că era foarte mult. PMP este principala forţă politică de dreapta a judeţului Maramureş şi alegătorii au votat în special dreapta, aici, în Maramureş. Vreau să vă asigur că împreună cu colegii mei, Adrian Todoran şi Severica Covaciu, vom munci pentru judeţul Maramureş, vom fi altfel de parlamentari, nu vom accepta să fim simpli navetişti care să facem naveta de la Bucureşti în Baia Mare şi invers şi suntem hotărâţi să dovedim că rezultatul acestor alegeri este unul benefic pentru maramureşeni. Evoluţia mea ca şi politician este într-adevăr importantă. Din candidat la Primăria Baia Mare am ajuns candidat la Senatul României. De ce să fiu ipocrit şi să mint, mi-am dorit foarte mult acest mandat, de aceea mi-am depus candidatura la Senat, pe poziţia 2”, a spus Iustin Talpoş. Cel mai tânăr dintre viitorii parlamentari este Vlad Duruş de la USR care are doar 26 de ani. “USR doreşte să-şi respecte promisiunile din campania electorală, să promoveze meritocraţia, transparenţa cheltuirii banului public, să vină cu oameni noi, care nu au mai făcut politică. Dorim să reprezentăm cu cinste şi mândrie Maramureşul. Nici dacă aveam o vârstă mai îna­intată nu cred că ar fi fost uşor. Dimpotrivă, cred că tinereţea ar fi un avantaj prin prisma energiei”, a precizat Vlad Duruş.