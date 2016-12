Cătălin Cherecheş: „Până voi reveni la Primăria Baia Mare voi fi cea mai puternică voce a băimărenilor”

Cătălin Cherecheş, primarul ales al municipiului Baia Mare a organizat după opt luni de zile, perioadă în care s-a aflat în arest preventiv sau arest la domiciliu, prima conferinţă de presă. În faţa reprezentanţilor mass-media, acesta a vorbit despre măsura controlului judiciar pe care o are astăzi dar şi despre ce va face pe viitor. Imediat ce a putut să iasă pe străzile municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş a constatat că standardele impuse pe vremea când conducea Administraţia Publică Locală, astăzi au fost drastic scăzute. Mai mult, primarul ales al municipiului Baia Mare s-a arătat nemulţumit atât de actualii consilieri locali cât şi de executivul Primăriei Baia Mare, de unii directori din autoritatea băimăreană care nu îşi îndeplinesc atribuţiile de serviciu în raport cu doleanţele comunităţii.

În deschiderea conferinţei de presă, Cătălin Cherecheş a ţinut să le mulţumească băimărenilor pentru încrederea pe care i-au acordat-o la alegerile locale din acest an dar şi pentru preţuirea băimărenilor vizavi de munca depusă în cinci ani de zile ca şi primar al municipiului. Astăzi, Cătălin Cherecheş se află sub control judiciar şi nu poate să îşi exercite mandatul oferit de către băimăreni la scrutinul local din luna iunie, însă va lupta cu toată forţa sa şi cu toate argumentele juridice şi legale pentru ca în cel mai scurt timp să revină acolo unde îi este locul.

„După opt luni de arest preventiv, o perioadă în penitenciar şi o alta în arest la domiciliu, astăzi sunt într-o formulă de control judiciar, o formulă pe care am contestat-o în faţa instanţei, o formulă cu care nu sunt de acord şi pe care o voi ataca constant în faţa judecătorilor. Sunt un cetăţean al municipiului Baia Mare care are următoarele obligaţii în raport cu acest control judiciar: în primul rând să nu iau legătura cu martorii din faza de urmărire penală, respectiv cei 39,40 de martori din care unul este onorabilul denunţător şi ceilalţi care au dat mărturii exclusiv în favoarea mea dar nu am dreptul să iau legătura cu ei, până instanţa va decide altfel, şi nici nu am această intenţie. Pe de altă parte, fiind sub această formulă de control judiciar deocamdată mi s-a impus să nu exercit funcţia de primar al municipiului Baia Mare. Este o chestiune cu care nu sunt de acord, o chestiune care sunt convins că nici cetăţenii municipiului Baia Mare nu sunt de acord şi o voi contesta cu toată forţa mea şi toate argumentele juridice şi legale. Chiar în perioada următoare voi face o solicitare instanţei pentru a scoate din formula controlului judiciar această interdicţie. Această interdicţie nu presupune să nu am legătură cu cei care muncesc în autoritatea locală, cu cei care activează în Consiliul Local, cu cei care ar trebui să îşi facă treaba pentru bunul mers al municipiului Baia Mare. Bineînţeles că fac acest lucru fără a interfera cu atribuţiile pe care le are un eventual primar interimar”, a spus Cătălin Cherecheş.

Primul pas spre normalitate! Taxele şi impozitele locale nu vor fi majorate în anul 2017

Cătălin Cherecheş a menţionat că în următoarea perioadă va activa exclusiv din perspectiva de preşedinte al Coaliţiei pentru Baia Mare, entitate civică din care fac parte 11 consilieri locali ai municipiului Baia Mare. Mai mult, primarul ales al municipiului Baia Mare s-a arătat nemulţumit de munca depusă de către aceşti aleşi băimăreni. În cadrul unei întâlniri avute cu reprezentanţii Coaliţiei pentru Baia Mare, Cătălin Cherecheş, în calitate de lider al acestora le-a cerut aleşilor locali să nu fie de acord cu majorarea taxelor şi impozitelor în anul 2017. Consilierii au respectat această cerinţă şi au votat împotriva majorării acestor taxe, la fel cum au fost fermi şi pentru a nu se majora abonamentul anual de parcare.

„Aceşti consilieri locali nu s-au ridicat la nivelul aşteptărilor mele în ultimele şase luni de când sunt aleşi. Aceşti consilieri locali nu au avut întotdeauna o atitudine fermă în a milita pentru interesele cetăţenilor. Am o mare rezervă vizavi de modul în care şi-a desfăşurat activitatea viceprimarul cu atribuţii de primar interimar, Marinel Rob. Am o mare rezervă şi evaluăm împreună cu colegii consilieri dacă această activitate poate să continue sau nu. Astăzi constat că avem un oraş înecat în mizerie, un oraş pe care unii nu au reuşit să îl respecte. Văd o adevărată batjocură vizavi de cetăţean şi de banul public. Văd că suntem îngropaţi sub zăpadă amestecată cu noroi şi văd că nimeni nu ia nicio măsură. Văd că unii speculează această chestiune şi tot Cătălin Cherecheş este de vină că ninge, că plouă sau că nu se mătură străzile. Cred că ordinea trebuie să înceapă din Primărie. Şi, indiferent dacă vorbim de acest moment sau dacă îmi preiau atribuţiile în următoarea lună sau nu, datoria Consiliului Local şi al viitorului primar interimar este aceea de a restructura autoritatea locală, tot ceea ce înseamnă Primărie, aparat din subordinea primarului şi servicii publice. Este o lipsă de interes al multor directori care lucrează în Primărie în raport cu nevoile oraşului şi cu oraşul”, a mai punctat Cătălin Cherecheş.

Consilierii Coaliţiei pentru Baia Mare au, începând de astăzi, un mandat clar trasat. Cei care nu vor milita pentru interesele comunităţii băimărene îşi vor pierde mandatul.

„Vreau să reconsolidez această Coaliţie pentru Baia Mare, iar cei care nu vor înţelege dintre consilierii locali să facă treabă pentru municipiu şi să se orienteze spre proiectele benefice pentru municipiu şi se vor coborî la jocuri politice fără niciun fel de efect benefic pentru municipiul Baia Mare, se vor despărţi de funcţia de consilier local. Sunt suficienţi oameni de calitate care aşteaptă pe lista de consilieri locali care îi pot înlocui pe cei care cred că au venit pe puterile şi calităţile lor în Consiliul Local. Mulţi dintre ei sunt oameni de calitate, dar sunt unii care nu au înţeles întotdeauna mesajul băimărenilor, acela de a avea un Consiliu Local care să onoreze comunitatea. Am înţeles că acest for este mai mult o înlocuire a Grădinii Zoologice. Sunt chestiuni care ţin de boli psihice în Consiliul Local şi cred că unii dintre ei ar trebui să îşi facă o evaluare psihiatrică. Sunt chestiuni care ţin de igiena personală şi cred că niciunul dintre consilieri nu trebuie să suporte mizeria altuia sau faptul că uită să facă duş cel puţin o dată pe zi. Sunt lucruri care se văd de la distanţă şi care nu onorează municipiul Baia Mare”, a spus Cătălin Cherecheş.

Vocea comunităţii băimărene va fi ascultată în Consiliul Civic al municipiului Baia Mare

Din postura de preşedinte al Coaliţiei pentru Baia Mare, Cătălin Cherecheş va demara de săptămâna viitoare consolidarea unei structuri, Consiliul Civic al municipiului Baia Mare.

„Acest Consiliu Civic va reuni câteva dintre entităţile civice importante ale oraşului nostru. Vorbim aici despre Consiliul de Onoare, Consiliile Civice de cartier, o asociaţie a tinerilor băimăreni, o asociaţie a pensionarilor, structuri civice pe tot ceea ce înseamnă categorii profesionale. Această structură va funcţiona aşa cum funcţionează pe lângă Parlamentul României, Consiliul Economic şi Social. Orice fel de hotărâre de Consiliu Local va fi validată într-un mod deschis de către acest for. Este un lucru pe care cetăţenii îl merită pentru că trebuie să aibă o voce care să îi reprezinte. De astăzi începând voi fi prezent în toate cartierele municipiului Baia Mare, cu echipamentul din dotare ca să pot circula pe trotuarele pline de gheaţă din municipiu pentru a discuta cu oamenii şi a identifica problemele”, a declarat Cătălin Cherecheş.

Cătălin Cherecheş propune înfiinţarea unei societăţi de interes public care să se ocupe de deszăpezire, întreţinerea drumurilor şi a spaţiilor verzi dar şi de acţiunile de salubrizare stradală

Cătălin Cherecheş a făcut public şi unul dintre marile proiecte pe care doreşte să îl implementeze odată ce îşi va putea relua mandatul de primar. Este vorba despre un plan de dezvoltare care va avea drept obiectiv eficientizarea autorităţii locale din punct de vedere organizatoric, din punct de vedere tehnic, calitativ. Mai exact, primarul ales al municipiului Baia Mare doreşte înfiinţarea unei societăţi care să funcţioneze sub comanda Consiliului Local şi să anuleze toate serviciile externalizate din anul 2000 încoace. Eficienţa acestui proiect a fost şi rezultatul unui audit comandat în luna noiembrie al anului 2015, iar potrivit raportului, costurile cu serviciile de deszăpezire, salubrizare dar şi întreţinere zone verzi şi drumuri ar scădea cu 30%.

„Municipiul Baia Mare, pentru serviciile publice pentru zone verzi, deszăpezire, salubrizare stradală şi întreţinere drumuri cheltuie între 15 şi 20 de milioane de euro pe an. Aceasta era suma pe care o utilizam în perioada anilor 2014-2015 când s-au făcut investiţii mai mari. Dar toate aceste chestiuni poartă TVA, care în acest caz înseamnă 4 milioane de euro pe care Primăria municipiului Baia Mare îi pierde în fiecare an prin faptul că se facturează către diverse societăţi comerciale aceste tipuri de lucrări. Astăzi avem Serviciul Public Ambient Urban care are în gestiune zone verzi. Dacă îi mai punem în plus ca şi atribuţii drumuri, salubrizarea şi deszăpezirea acest serviciu public poate fi transformat în societate comercială, astfel încât automat toate aceste tipuri de delegări să fie preluate de această societate comercială. Astfel s-ar economisi 20% TVA-ul şi s-ar limita cota de profit care este aproximativ 5% la fiecare societate comercială şi s-ar limita şi alte cote pe care în acest moment Primăria le plăteşte unor societăţi comerciale. Această societate comercială ar avea undeva la 500 de locuri de muncă şi toate utilajele necesare pentru desfăşurarea deszăpezirii, întreţinerea zonelor verzi şi a drumurilor. Prin înfiinţarea acestei societăţi s-ar economisi 30% la factura pe care o plăteşte primăria pentru serviciile publice”, a mai adăugat Cătălin Cherecheş.

