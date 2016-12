Concertul eparhial de colinde – ediţia 2016

Timp de două ore, zece coruri au încântat sufletele credincioşilor care au participat şi în acest an la tradiţionalul concert de colinde al Eparhiei greco-catolice de Maramureş. De la Oaş la Copalnic Mănăştur, de la Bucovina la Satu Mare, întreaga Eparhie s-a mobilizat pentru a participa la evenimentul ce reuneşte, an de an, preoţi şi credincioşi din toate cele unsprezece protopopiate ale Episcopiei Maramureşului. S-a colindat în trei limbi: română, maghiară şi ucraineană, expresie a „universalităţii Bisericii”, aşa cum a numit-o, la sfârşitul evenimentului, Preasfinţitul Vasile Bizău, prezent în public pe întreaga durată a concertului. Colindele variate, specifice fiecărei zone din care au venit colindătorii, au vestit atât naşterea Mântuitorului nostru, de care ne despart doar câteva zile, cât şi crunta soartă pe care Pruncul născut în ieslea din Betleem o va avea încă de la începutul vieţii Sale pământeşti.

Astfel, pe parcursul concertului s-au trăit sentimente de bucurie, seninătate şi speranţă; a fost seara în care „timpul şi-a pierdut dimensiunea cronologică şi cu toţii am uitat cum el se scurge minut după minut, pentru că am gustat mai profund din frumuseţea, bucuria şi prezenţa Celui care a fost vestit”, a afirmat Episcopul de Maramureş.

Prezentarea a fost făcută de părintele George Nicoară, pe fundalul colindelor cântate de corul parohiei „Bunavestire” din Baia Mare. Au concertat corurile parohiilor: Vişeu de Sus, Coştiui, Târşolţ, Breb, Porumbeşti şi Cidreag, Copalnic Mănăştur, Şişeşti şi Satu Mare (Sf. Petru şi Pavel). Surpriza serii a fost corala preoţilor din Protopopiatul Baia Mare, care a amintit de grupurile de studenţi teologi ce erau de nelipsit în trecut de la aceste concerte. Invitatul special al evenimentului a fost grupul de copii şi tineri din Ţara Oaşului, care, după ce a susţinut recitalul cu iz tradiţional al zonei, a împărţit publicului colaci şi alte daruri pe care colindătorii le-au adus în traistă. (t.t.)