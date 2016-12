Poliţiştii din Maramureş au identificat un bărbat pe numele căruia autorităţile judiciare din Belgia au emis un mandat european de arestare pentru comiterea infracţiunii de furt.

Miercuri, 20 decembrie, poliţiştii Biroului Urmăriri au acţionat pentru depistarea şi încarcerarea persoanelor pe numele cărora sunt emise mandate de arestare. Astfel, poliţiştii au depistat un tânăr, de 26 de ani, domiciliat în Baia Mare, dat în urmărire internaţională. Pe numele celui în cauză autorităţile belgiene au emis mandat european de arestare pentru comiterea infracţiunii de furt.

Băimăreanul a fost prezentat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, care a dispus reţinerea acestuia pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat instanţei pentru demararea procedurilor de extrădare.

Bărbat din Săpânţa condamnat pentru infracţiuni silvice

Poliţiştii din Sarasău au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei închisorii. Ei au identificat un bărbat, în vârstă de 52 de ani, din comuna Săpânţa, ce era condamnat de instanţă la 2 ani şi 4 luni închisoare pentru comiterea de infracţiuni silvice.

Bărbatul a fost depus în penitenciar unde îşi va executa pedeapsa.

În Baia Mare – Pachete cu ţigări şi articole pirotehnice confiscate

Surpriză pentru comercianţii de ţigarete din Baia Mare. În loc de colindători s-au trezit la uşă cu poliţiştii Biroului de Combatere a Contrabandei. Peste 5.000 de pachete cu ţigări şi articole pirotehnice confiscate.

Ieri, 21 decembrie, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul IPJ Maramureş, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, au efectuat trei percheziţii la domiciliile unor persoane din Baia Mare. Acţiunea s-a desfăşurat în cadrul unor dosare penale în care se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracţiunii de contrabandă.

În urma percheziţiilor, poliţiştii au ridicat 1.860 de pachete cu ţigări de contrabandă, în valoare de aproximativ 25.000 lei, şi 3.623 articole pirotehnice (petarde), deţinute ilegal în vederea comercializării.

Persoanele bănuite, băimăreni cu vârsta cuprinsă între 38 şi 64 de ani, sunt cercetate sub aspectul comiterii infracţiunilor de contrabandă şi efectuare fără drept de operaţiuni cu articole pirotehnice.

Poliţiştii continuă investigaţiile în vederea identificării şi tragerii la răspundere a tuturor persoanelor implicate în activitatea infracţională.

În Sighetu Marmaţiei – Prinşi la scurt timp de la comiterea unui furt

– prejudiciul este de 25.000 lei –

Poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale Sighetu Marmaţiei au identificat şi reţinut, pentru 24 de ore, patru tineri. din municipiu, bănuiţi că ar fi sustras dintr-o societate comercială bunuri în valoare de 25.000 lei. Prejudiciul a fost recuperat aproape integral.

La începutul săptămânii, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la un furt dintr-o societate comercială. Administratorul societăţii a declarat că, în perioada 17-19 decembrie, persoane necunoscute au pătruns prin efracţie în sediul unităţii, de unde au sustras mai multe televizoare LED. Valoarea prejudiciului reclamat a fost de aproximativ 25.000 lei.

Activităţile de cercetare şi investigare desfăşurate cu operativitate de poliţişti au dus la clarificarea furtului. Ei au constatat că bănuiţi de comiterea faptei ar fi patru tineri, cu vârsta cuprinsă între 16 şi 28 de ani, din municipiu. Aceştia au fost reţinuţi, pentru 24 de ore, urmând a fi prezentaţi instanţei cu propunere de arestare preventivă.

Prejudiciul a fost recuperat aproape integral şi restituit părţii vătămate.