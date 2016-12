Gabriel Zetea: Concerte extraordinare de colinde în Baia Mare şi Bârsana, în cadrul evenimentului ”Crăciun în Maramureş”

Cea de-a VIII-a ediţie a evenimentului „Crăciun în Maramureş”, organizată sub egida Consiliului Judeţean Maramureş, s-a anunţat a fi una inedită, deoarece manifestarea s-a extins în întreg judeţul, fiind stabilite acţiuni diverse între 15 şi 28 decembrie 2016. Încă din 15 decembrie, la nivelul unităţilor administrativ teritoriale din Maramureş se organizează activităţi culturale specifice Crăciunului, sub genericul „Crăciun în Maramureş”. Deschiderea oficială a manifestărilor a avut loc sâmbătă, 17 decembrie 2016, la Muzeul Satului din Baia Mare, acolo unde câteva mii de colindători au vestit Naşterea Domnului la cele şapte primării gazdă şi au fost răsplătiţi cu nuci, mere, cozonaci şi multe alte bunătăţi.

Duminică, 25 decembrie şi luni, 26 decembrie, în prima şi a doua zi de Crăciun, Consiliul Judeţean Maramureş, prin Ansamblul Folcloric Naţional „Transilvania”, organizează două concerte extraordinare de colinde, care vor transmite prin viu grai spiritul sărbătorilor de iarnă, a arătat preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea. Recitalurile vor avea loc în două locaţii cu mare încărcătură spirituală, respectiv Catedrala Episcopală din Baia Mare şi Mânăstirea Bârsana.

În data de 25 decembrie, începând cu ora 18:00, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, în cadrul concertului extraordinar de colinde ”Acasă de Crăciun”, vor colinda: Voichiţa Nemeş Andreica şi Coconii din Vălenii Călineştiului, Grupul Vocal „Maramureşul”: Paul Ananie, Ionuţ Sima, Ioana Pricop, Maria Mihali, Sonia Raţiu, Carmen Şteţco, Silvia Timiş, Bogdan Timiş, Aida Lihet, Vlăduţ Pop, Maria Luiza Mih, Radu Pongracz, Vlăduţ Roman. Programul va fi prezentat de Paul Ananie, iar invitatul special al zilei de Crăciun va fi Paula Seling. Cea de-a doua locaţie, una la fel de specială, este Mânăstirea Bârsana, unde, în data de 26 decembrie, de la ora 15.00, va avea loc Concertul extraordinar de colinde „Hristos s-a născut!”. ”Vor încânta cu colindele lor minunate artiştii Narcisa Suciu, Florentina şi Petre Giurgi, Marinel Petreuş, Voichiţa Nemeş Andreica şi Coconii din Vălenii Călineştiului, Corul de copii al Bisericii Ortodoxe Ieud, Ileana Matus şi Grupul Vocal Moroşanca, Maria Luiza Mih şi colindătorii din Bârsana. Prezentatorul evenimentului va fi Paul Ananie, iar concertul va fi realizat şi cu sprijinul Primăriei Bârsana. Ambele concerte de colinde sunt publice şi aşteptăm cât mai mulţi maramureşeni să vină alături de noi, în aceste zile sfinte de Crăciun, zile în care ne bucurăm cu toţii de naşterea Mântuitorului”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea.

Şirul evenimentelor organizate sub genericul celei de-a VIII-a ediţii a emblematicului eveniment ”Crăciun în Maramureş”, aflat sub tutela Consiliului Judeţean Maramureş, se va încheia cu Festivalul de datini şi obiceiuri de iarnă „Marmaţia”, aflat la cea de-a LXVIII-a ediţie, care se va desfăşura în perioada 27-28 decembrie 2016, la Sighetu Marmaţiei.

