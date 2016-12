Memoria eroilor Revoluţiei din 1989, cinstită în Baia Mare

La troiţa din Piaţa Revoluţiei din Baia Mare a fost organizată şi în acest an ceremonia de comemorare a eroilor martiri de la Revoluţia din 1989. La eveniment au luat parte autorităţile locale şi judeţene, precum şi reprezentanţii diferitelor instituţii şi câţiva cetăţeni. De asemenea, a putut fi observată prezenţa discretă a unor rude ale eroilor martiri din Maramureş. Cu lacrimi în ochi, cu tristeţe, dar şi cu bucurie că au făcut cinste acestui popor, rudeniile celor plecaţi în Veşnicie şi-au amintit încă o dată de dureroasele zile din decembrie ’89 atunci când au pierdut persoane dragi.

Manifestări la troiţa din Piaţa Revoluţiei

Cu oarecare întârziere a debutat în Baia Mare, ceremonialul public prilejuit de sărbătorirea Zilei Victoriei Revoluţiei Române şi a Libertăţii. După intonarea imnului naţional al României, preoţii în frunte cu episcopul Maramureşului şi Sătmarului, PS Iustin Sigheteanul, au oficiat o slujbă religioasă şi un parastas în memoria celor care s-au jertfit pentru libertatea poporului român. Oficialităţile locale şi judeţene au rostit şi ele discursuri specifice momentului. “Ne gândim mereu în această lume la schimbarea majoră care s-a produs în România în 1989, schimbare care a cuprins întreaga Europă de Est. Atunci prin curajul câtorva oameni, dar din dorinţa milioanelor de români s-a înlăturat un dictator, s-a schimbat un regim, s-a optat pentru libertate. Au fost câteva zile pline de emoţie, de cruzime, de durere, de speranţă şi de entuziasm fără limite. Ne amintim cu respect de cei care au avut curajul în acele zile fierbinţi să cânte Deşteaptă-te române în Bucureşti, Timişoara sau în orice alt oraş sau localitate a României”, a subliniat subprefectul judeţului Maramureş, Gavriş Ardelean. La rândul său, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Doru Dăncuş, a subliniat că “România a fost înăbuşită în sânge, sângele celor care credeau într-o schimbare şi care şi-au dat viaţa pentru viitorul acestui popor. Sunt 27 de ani de când lacrimile familiilor eroilor Revoluţiei nu se mai opresc”.

A rostit câteva cuvinte şi primarul interimar al municipiului Baia Mare, Marinel Rob. “Sacrificiul eroilor martiri din decembrie 1989 ne-a adus libertate şi privilegiile democratice de care ne bucurăm azi. Obişnuim ca în aceste zile să depunem o jerbă sau o coroană de flori şi să spunem o rugăciune la mormintele eroilor martiri ai revoluţiei sau la troiţa care a devenit un simbol al divinităţii”, a punctat Marinel Rob. La final, cei prezenţi au depus jerbe şi flori la troiţele din Piaţa Revoluţiei. O slujbă de parastas a fost oficiată şi la mormintele eroilor din cimitirele “La Nuci” şi “Horea I”. Peste memoria eroilor se aşterne tăcerea. Au trăit demn, iar familiile lor au învăţat să le cinstească amintirea în acelaşi mod de admirat, fără lamentări, fără a încerca să iasă în faţă cu orice preţ şi să-şi aroge meritele celor care au fost jertfiţi în acel decembrie sângeros.

Revoluţionari nostalgici

Cert este că după Revoluţie au apărut mulţi “revoluţionari”. Oamenii au profitat de pe urma drepturilor care li se acordau celor care spun că au fost în mijlocul evenimentelor. Există şi băimăreni care susţin că au fost implicaţi în acele zile în evenimentele din Baia Mare unde nu se poate vorbi totuşi de o revoluţie în adevăratul sens al cuvântului. Pe unii evenimentele din ’89 i-au prins la serviciu. Este cazul lui Ştefan Achim care era în acea vreme şef serviciu la Direcţia Generală Economică. “Eu lucram în acea perioadă. Ţin minte când au venit în clădirea Consiliului Judeţean. Au intrat şi la mine în birou, m-au întrebat dacă am tablou cu răposatul. Am zis că nu am şi apoi au plecat. Au mers în sediul PCR şi de acolo au început să arunce cărţi. Le-au aruncat în curte şi au intrat în curte la prim secretar. Am venit şi eu aici pe platou şi am strigat mai multe sloganuri. Apoi am ajuns la sediul de pe Scânteii, dar nu mai era nimeni acolo. În gândul meu eram împotriva sistemului, dar nu puteai spune două vorbe. Numai în suflet şi cu gândul”, a relatat Ştefan Achim. Un alt băimărean, Marin Pinte a mărturisit că Revoluţia l-a prins la Timişoara. Atunci a fost prins în ambuscadă de un TAB şi era să fie omorât. Printre cei care îşi atribuie titlul de revoluţionar se numără preşedintele Asociaţiei 22 Decembrie, Adiel Florian. El răsuflă acum uşurat că în Baia Mare nu au existat morţi sau răniţi. “Bine că a scăpat oraşul fără morţi şi răniţi. Aici, în sediul Securităţii erau peste 35 de militari înarmaţi care trebuiau să execute ordinul Radu cel Frumos, care era moartea pentru manifestanţi. Aşa a dat ordin Nicolae Ceauşescu în 21 decembrie, să fie înarmaţi cu muniţie de război”, îşi aminteşte Florian.

Nostalgici după regimul comunist

Revoluţionarii de acum sunt însă nostalgici după regimul comunist. Ei cred că jertfa de atunci nu prea a meritat. “Mă aşteptam la cu totul altceva. Am un regret faţă de vremurile de atunci, fiindcă erau multe lucruri mai bine făcute. Am ajuns la concluzia că noi, românaşii lucrăm doar dacă suntem împinşi din spate. Dacă s-ar munci mai mult şi nu ar pleca nici tinerii, am avea locuri de muncă, ar fi altceva. Maramureşul ce putere economică a fost, ce unităţi economice au fost aici şi s-a ales praful”, a spus Ştefan Achim. La rândul său, Mircea Rusu a concluzionat că “suntem astăzi la 27 de ani care ne-au marcat ca şi perioadă istorică, care ne-au confirmat sau infirmat visele avute în acele zile. Aceste zile au fost emanaţie. Emanaţia speranţelor care au intrat în Prefectură sau care au fost pe strada 22 decembrie, în sediul Securităţii. Atunci am crezut că răsturnăm o lume. Am sperat în această lume nouă, s-a confirmat în anumite privinţe pentru că astăzi suntem liberi, lumea nu mai e aceeaşi, dar trăim cu speranţa de mai bine. Mesajul meu pentru cei de azi e să nu uite, pentru că istoria uitată se repetă. Să nu ajungem în situaţia să repetăm acele vremuri”, a adăugat Mircea Rusu.

Laura MIHALCEA