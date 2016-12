”MARMAŢIA 2016”: Dracii au venit la oraş, iar oamenii s-au ascuns în case!

Pornit în 1969 ca Festival al datinilor şi obiceiurilor laice de iarnă, manifestarea de la Sighet s-a transformat după 1990 în festival de Crăciun, majoritatea grupurilor şi ansamblurilor invitate având în repertoriu doar colinde şi Viflaimul.

Festivalul a început ieri dimineaţă, în parcul din centrul oraşului, cu TÂRGUL DE ARTA POPULARĂ, cu omăt de-un deget gata de topit la cele zero grade Celsius. Festival la care dracii au liber să umble prin oraş! Un oraş cu arterele centrale fără maşini parcate, curăţate de zăpadă, pe care se plimbau o mână de oameni care se pozau cu dracii. Ieri, la amiază, am crezut că am greşit ziua festivalului, aşa pustiu arăta Sighetul…

ALAIUL COLINDĂTORILOR ŞI DATINILOR DE IARNĂ a fost deschis după ora 13, de “Pluguşorul” din Vadu Izei şi Valea Stejarului şi de trâmbitaşii din Strâmtura. Au urmat formaţiile, viflaimurile, grupurile şi colindătorii din Rona de Jos, Ieud, Vatra Moldoviţei – Suceava, Călineşti, Dumbrăviţa, Bârsana, Cernăuţi – două grupuri, Onceşti, Bogdan Vodă, Valea Viilor – Sibiu, Petrova – două grupuri, Lăpuş, Giuleşti, Costeiu – Timiş, Dragomireşti, Vişeu de Sus, Bistriţa, Mireşu Mare, Budeşti, Leordina, Săpânţa, Coroieni, Cupşeni, Polovraci – Gorj, Coaş, Ruscova, Rona de Sus, Băiţa de sub Codru, Borca – Neamţ, Ansamblul “Flori de Maramureş” (Liceul Tehnologic Forestier Sighet) ş.a. Oficialii de la Jandarmerie au spus că pe traseul de la Palatul Cultural, la primărie şi în parc au fost peste 5 mii de oameni!

În spectacolele de la ora 15, pe scena din parcul central, erau programate să evolueze grupurile din: Călineşti, Rona de Jos, Bistriţa, Dumbrăviţa, Bogdan Vodă, Petrova, Lăpuş, Costeiu, Vişeu de Sus, Mireşu Mare, Polovraci, Coroieni, Cupşeni, Budeşti, Săpânţa, Coaş, Rona de Sus, Băiţa de sub Codru. Prezentatori: Denisa Vraja şi Mihai Petreţchi.

Aseară, pe aceeaşi scenă, SPECTACOLUL DE GALĂ a fost susţinut de: Pluguşorul din Vadul Izei, Ansamblul “Flori de Maramureş”, Ansamblul Folcloric “MARA” (obicei din şezătoare), grupurile din Borca, Vatra Moldoviţei, Cernăuţi, Valea Viilor, soliştii ILEANA MATUS, IOAN SAS (vocal şi instrumental), GHEORGHE TURDA şi AUREL TĂ­MAŞ. Prezentatori: Adela Neag şi Valeriu-Mircea Vana. Focul de artificii din centrul oraşului a pus punct primei zile a Festivalului organizat de Primăria şi Consiliul Local Sighetu Marmaţiei, Centrul Cultural Sighet, cu sprijinul Consiliului Judeţean Maramureş.