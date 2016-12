Cota „zero” – una dintre problemele viitorului pod peste Tisa

Viitorul pod peste râul Tisa, ce va constitui un nou punct de legătură între România şi Ucraina, este în atenţia autorităţilor române şi ucrainene. Totuşi, o serie de probleme de ordin tehnic au împiedicat până în prezent concretizarea investiţiei. Una dintre acestea, şi poate cea mai importantă, a fost cota „zero” a fiecărei ţări.

Astfel, cota de referinţă a României este dată la nivelul Mării Negre, în timp ce acelaşi indicator în Ucraina are ca şi punct de începere nivelul Mării Baltice. Între cele două cote însă, există o diferenţă de aproape un metru. Problema a fost dezbătură zilele trecute de specialişti din cele două ţări: „Văd că lucrurile merg destul de bine în ceea ce priveşte viitorul pod peste Tisa. Zilele trecute am avut o întâlnire cu partea ucraineană referitoare la ultimele detalii cu privire la această investiţie. Se pare că s-a ajuns la un consens. Totuşi, problemele nu sunt chiar aşa de simple, există lucruri tehnice: de exemplu România are ca referinţă cota zero la nivelul Mării Negre, iar Ucraina o are la nivelul Mării Baltice. Între cele două există o cotă de transformare care duce la o eroare de până la 70 de cm care deja înseamnă foarte mult. Asta vizavi de înălţimea podului, şi la ce ne referim când dăm înălţimea lui. Totuşi, cred că a fost o problemă pe care specialiştii celor două părţi au depăşit-o la această întâlnire. Au fost atât reprezentanţii CNADNR-ului, cât şi cei ai Apelor Române, împreună cu omologii lor ucraineni”, a spus Horea Scubli, primarul municipiului Sighetu Marmaţiei.

Construcţia podului ar revitaliza economia Sighetului

Cu toate că fondurile pentru demararea investiţiei există, concretizarea ei ţine şi de prioritatea pe care o are pentru guvernanţi. Dacă se va realiza atunci economia municipiului Sighet va creşte considerabil: „Fondurile din care se va realiza investiţia aparţin Guvernului României, sunt trecute pe convenţia încheiată între preşedintele României şi al Ucrainei. Deci nu se pune problema de a nu fi bani, ei există. Depinde însă cât de sus se urcă investiţia în lista aceea de investiţii pe care figurează, că la un moment dat se încep investiţiile şi apoi se trage linia. Dar se pare că realizarea podului reprezintă într-adevăr o prioritate, atât datorită faptului că Preşedinţia României a considerat să întindă o mână Ucrainei, care este aşa oarecum într-o dispută politică, pentru că ţara nu-şi doreşte apropierea de Rusia, ci apropierea către Europa, aşa că eu consider că se face acest pod. Dacă avem noroc să se facă, din punctul nostru de vedere, viaţa economică din Sighet va avea un avânt deosebit pentru că e ceva special să ai posibilitatea de a avea o legătură directă bună cu Ucraina, având în vedere că este unul dintre marii furnizori de materie primă pentru întreaga Europă”, a conchis edilul municipiului.

Sighetenii, sceptici că podul se va construi

În ceea ce priveşte construcţia podului, cetăţenii municipiului Sighetu Marmaţiei sunt sceptici: „Se tot vorbeşte despre construcţia unui tunel pe sub Gutâi care să lege Baia Mare de Sighet de ani buni şi ce s-a făcut până în prezent? Nimic! La fel se povesteşte şi despre un nou pod peste Tisa care să lege România de Ucraina şi ce s-a realizat până acum? La fel, nimic! Deci despre ce vorbim…”, a spus Ştefan Pop. „Nu cred că se va construi repede un nou pod peste Tisa care să devină punct de trecere a frontierei. Uitaţi-vă că nici podul existent nu este funcţional cum ar trebui, nu au fost în stare să-l facă!”, a precizat şi Ioana Macovei. „Cât voi trăi eu nu cred că se va construi un nou pod între cele două maluri. Astea-s poveşti doar…”, a completat un alt sighetean.

Dacă va fi construit, podul se va amplasa la ieşirea dinspre Vişeu, în zona Tepliţa. Drumul va trebui înălţat în zona respectivă cu diferenţa de nivel pentru a se putea face racordul între cele două maluri ale râului.