Primăria Baia Sprie continuă proiectele începute

Conducerea nouă a Primăriei Baia Sprie, formată din Tiberiu Barkoczi – viceprimar cu atribuţii de primar şi Ioan Corodan – viceprimar desemnat din rândul consilierilor locali, îşi propune să continue proiectele începute de către fostul primar Dorin Paşca. Astfel, ei vor să-şi facă treaba cât mai bine până la alegerile locale parţiale.

“Eu zic că vom face treabă bună, având în vedere şi experienţa domnului Corodan ca şi consilier local, consilier judeţean şi parlamentar. Împreună cu dânsul, eu sper să suplinim, pe cât putem, lipsa fostului primar Dorin Paşca”, a declarat Tiberiu Barkoczi, viceprimarul cu atribuţii de primar al oraşului Baia Sprie. La rândul său, consilierul local cu atribuţii de viceprimar, Ioan Corodan, este adeptul ideii potrivit căreia “Omul sfinţeşte locul”: ”În Executiv şi în cadrul administraţiei oraşului Baia Sprie a rămas un gol ce trebuia completat şi să facem în aşa fel încât primăria şi oraşul să meargă în direcţia care trebuie. Să meargă lucrurile în aşa fel încât să nu fie sincope în ceea ce priveşte buna funcţionare a aparatului primăriei. Având oarecum experienţă anterioară din administraţie, precum şi disponibilitate pentru a mă implica în bunul mers al oraşului, am gândit că este oportun să avem o colaborare bună cu domnul primar interimar Barkoczi, în sensul de a face în aşa fel încât să funcţionăm bine pe mai departe ca administraţie şi să nu lăsăm oraşul să aibă greutăţi, pentru că urmează o perioadă grea, cu campanie electorală şi alegeri anticipate, plus o perioadă grea din punct de vedere al iernii. Am considerat că pot să îmi aduc aportul, împreună cu domnul Barkoczi, la bunul mers al lucrurilor în oraş”, a explicat, la rândul său, Ioan Corodan, viceprimarul oraşului Baia Sprie.

Deszăpezirea oraşului, primul hop pentru noua echipă din primărie

Primul hop al noii echipe Barkoczi – Corodan, şi anume deszăpezirea, a fost trecut cu brio, până în prezent. Asta deoarece localnicii, în marea lor majoritate, nu au resimţit efectele negative ale capriciilor iernii. „S-a făcut deszăpezirea oraşului cât de cât bine. Au mai rămas necurăţate unele străduţe de prin cartiere, dar per ansamblu a fost în regulă”, a spus Florin Ardelean, localnic. „În ce priveşte iarna şi deszăpezirea în oraş, nu am avut aşa de mult de suferit, ca cei din Baia Mare, spre exemplu. Totuşi, este loc şi de mai bine, dar nu ne plângem”, a precizat şi Iudit Balogh. Pentru noua conducere a primăriei va urma o perioadă grea şi din punct de vedere al planurilor administraţiei locale, în măsura în care, la începutul anului viitor, va trebui elaborat şi adoptat proiectul de buget local pe 2017. Tiberiu Barkoczi şi Ioan Corodan vor trebui să gestioneze proiectele de viitor şi în mod special pe cele ambiţioase ale fostului primar Dorin Paşca, pe care acesta le avea în plan pentru implementare, astfel încât oraşul de la poalele Dealului Minei să se înscrie, pe mai departe, în curba ascendentă a dezvoltării mediului economic, cultural şi social.