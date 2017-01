An bun pentru nou-înfiinţatul grup „Theologos”

O activitate intensă a avut grupul bizantin „Theologos” în mai puţin de un an de la înfiinţare. Membrii corului au desfăşurat pe parcursul lui 2016, mai multe activităţi misionare şi culturale în eparhia Maramureşului şi Sătmarului, toate derulate sub ascultarea PS Iustin, episcopul Maramureşului şi Sătmarului. Astfel, corul psaltic a participat la peste 40 de evenimente culturale toate consemnate într-un raport anual de activitate. De asemenea, grupul „Theologos”, a participat la sfinţiri de biserici şi binecuvântări de lucrări în comunităţile din Baia Mare, Sighetu Marmaţiei, Negreşti-Oaş, Ieud, Rozavlea, Strâmtura, Bîrsana, Năneşti, Onceşti, Vadu Izei, Viile Apei, Băiuţ, Moisei, dar a fost prezent şi la hramurile unor mănăstiri sau schituri: Rohia, Scărişoara, Berinţa, Borşa, Bîrsana, Săpînţa-Peri, Petrova. La toate acestea se adaugă cele peste 10 concerte de imne patriotice şi colinde: Baia Mare (concert de Rusalii şi de colinde), Negreşti-Oaş, Sighetu Marmaţiei, Strâmtura etc. Majoritatea concertelor de colinde tradiţionale şi bizantine au fost în colaborare cu solista Marcela Latiş, absolventă a Şcolii Populare de Artă „Liviu Borlan” şi elevă în cadrul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare. În total, în activitatea Grupului bizantin „Theologos”, au fost adunate 16 slujbe arhiereşti, 5 evenimente culturale cu participarea arhiereului, alte 23 de evenimente liturgice şi 6 concerte de colinde.

„Prin aceste activităţi misionare şi culturale ale grupului bizantin ce activează în Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, se observă în primul rând accentul pus pe frumuseţea muzicii bisericeşti, în special al celei de tradiţie bizantină, dar şi uniformizată“, a spus diac.prof.drd. Adrian Dobreanu, coordonatorul şi dirijorul Grupului bizantin “Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului. Grupul bizantin este alcătuit din persoane de diferite vârste având diverse meserii dar şi cu studii muzicale, care s-au străduit să promoveze în comunităţile de credincioşi vizitate, muzica religioasă de sorginte bizantină.