Eugen Apjok şi Răzvan Popovici vor conduce destinele naţionalei Under 20

Începînd de mîine, 8 şi pînă pe data de 14 ianuarie, Constanţa va deschide seria cantonamentelor din 2017 pentru reprezentativa de rugby a României Under 20 de ani. Sub comanda noilor tehnicieni, băimărenii Eugen Apjok (antrenor principal) şi Răzvan Popovici (antrenor cu linia de treisferturi), vor fi prezenţi în acest stagiu de pregătire centralizată un număr de 35 de sportivi.

Din tabăra vicecampioanei României, CSM Ştiinţa Baia Mare, au fost convocaţi flankerul Cristian Marian Chirică (9 aprilie 1997) şi centrul constănţean Mihai Lămboiu (25 iulie 1997). Din lotul lărgit al Stejăreilor va face parte şi Mihai Matei (fost junior la echipa condusă de Adrian Manolache – actualmente component al echipei franceze Belascain Semeac Olympique Rugby). De asemenea, în lotul convocat se regăsesc şi patru componenţi ai CSŞ 2 CNE Baia Mare – Iulian Harţig şi Laurenţiu Nica (pilieri), Ştefan Iancu (linia a II-a), respectiv Codrin Bercu (centru). Pînă în luna martie cînd tricolorii vor participa la Campionatul European accentul se va pune într-o primă fază pe readaptarea sportivilor la efort, jocul din apărare şi zona de contact. Reunirea la lot va avea loc mîine, 8 ianuarie, ora 12.00, la sediul Federaţiei Române de Rugby.

Lotul României Under 20 de ani • Pilieri: Gabriel Bumbac (Dinamo Bucureşti), Enghin Sali (Tomitanii Constanţa), Alin Haidău (CSŞ CM Timişoara), Iulian Harţig (CSŞ 2 CNE Baia Mare), Alin Davidoaia (CSŞ CM Timişoara), Laurenţiu Nica (CSŞ 2 CNE Baia Mare), Andrei Creţu (Tomitanii Constanţa); Taloneuri: Antonio Melinte (CS Dinamo Bucureşti), Adrian Ţala (Tomitanii Constanţa), Claudiu Pelin (Timişora); Linia a II-a: Mihai Matei (Belascain Semeac Olympique Rugby), Mihai Anichiţoaie (CSŞ Bârlad), Nicu Băboiu (Stejarul Buzău), Ştefan Iancu (CSŞ 2 CNE Baia Mare), Marcel Rusu (CSŞ CM Timişoara), Marius Iftimiciuc (CSŞ CM Timişoara); Linia a III-a: Cristian Marian Chirică (CSM Ştiinţa Baia Mare), Silviu Grădinaru (CS Dinamo Bucureşti), Vlad Neculau (CSŞ CM Timişoara), Alexandru Alexe (Tomitanii Constanţa), Andrei Chiru (Tomitanii Constanţa); Mijlocaşi la grămadă: Gabriel Rupanu (CSŞ Bârlad), Dragoş Burlacu (Tomitanii Constanţa), Mădălin Mihalache (Tomitanii Constanţa); Mijlocaşi la deschidere: Răzvan Lolea (Tomitanii Constanţa), Tiberiu Oţelea (Tomitanii Constanţa), Tudor Boldor (CSA Steaua Bucureşti); Centri: Florin Ţăranu (CS Dinamo Bucureşti), Ştefan Cucoş (Tomitanii Constanţa), Codrin Bercu (CSŞ 2 CNE Baia Mare); Aripi: Mihai Lămboiu (CSM Ştiinţa Baia Mare), Cosmin Iliuţă (CS Dinamo Bucureşti), Adrian Paraleste (To­mitanii Constanţa); Fundaşi: Marius Chiriac (CS Ştiinţa Petroşani), Marius Simionescu (Timişoara). Staff tehnic: Eugen Apjok (antrenor principal), Răzvan Popovici (antrenor treisferturi), Flavius Dobre (antrenor înaintare), Mihai Lazăr (manager), Cătălin Sardan (medic), Ionuţ Pop (preparator fizic), Andrei Diaconeasa (kinetoterapeut), Sabin Vasilescu (analist video).