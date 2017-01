La Sighet – Clădiri istorice reabilitate de americani

Administraţia locală din Municipiul Sighetu Marmaţiei are câteva proiecte în derulare, legate de cosmetizarea sau reabilitarea completă a unor clădiri istorice. Printre acestea se numără Casa de Cultură, sediul Muzeului de Etnografie din centrul oraşului sau Casa Mihalyi de Apşa.

Cea din urmă ar putea fi reabilitată cu fonduri americane. Mai precis este vorba despre o finanţare din partea Ambasadei Statelor Unite: „Avem câteva clădiri istorice unde nu s-a pus problema de reabilitare, ci doar de aducere la standarde. De asemenea, avem discuţii pentru Casa Mihalyi de Apşa, care e o casă muzeu a noastră, pentru care am identificat o sursă de finanţare mai puţin folosită şi anume fonduri aparţinând Ambasadei Statelor Unite. Sunt nişte fonduri noi prin care poţi finanţa de la 200.000 până la un milion de euro. Astfel, sperăm să terminăm această casă, ce este una istorică şi merită să o revitalizăm. Avem şi pe fonduri norvegiene două proiecte la Muzeul Maramureşean. Există şi un proiect de reabilitare a Muzeului de Etnografie din centrul oraşului. Însă doar de acum înainte încep fondurile europene la acest capitol pentru că până în prezent nu sunt deschise decât vreo şase linii de finanţare, cea mai importantă fiind cea pe regenerare urbană, unde într-o asociere dintre Primăria Sighet şi Episcopia Maramureşului şi Sătmarului am băgat Palatul Episcopal, fosta Casă de Cultură la reabilitare. E un proiect de cinci milioane de euro, la care aşteptăm ultimele decizii. Până acum ne-am calificat la toate nivelurile pe care le-am parcurs”, a declarat Horia Scubli, primarul municipiului Sighetu Marmaţiei. (c.v.)