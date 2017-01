Patru blocuri vor fi reabilitate la Seini

Un proiect care prevede reabilitarea a patru blocuri din oraşul Seini a fost depus de administraţia locală pe Programul Operaţional Regional. Investiţia, dacă va fi aprobată, se va realiza în cea mai mare parte din fonduri europene nerambursabile. De ase­menea, şi primăria va avea o contribuţie.

Locatarii din imobilele respective vor trebui să suporte şi ei o mică parte din investiţie: „Am depus pe fonduri europene un proiect de reabilitare de blocuri. Toate persoanele din patru blocuri, prin asociaţia de locatari care îi reprezintă, au semnat că sunt de acord. Proiectul a fost depus în data de 16 decembrie. Aşteptăm răspuns de la POR ca să vedem exact care este situaţia. Investiţia va fi suportată în mare parte din fonduri europene, plus contribuţie de la bugetul local şi bineînţeles de la cei care sunt proprietari. Se va face şi o analiză, să vedem care intră la cazuri sociale, pentru a stabili cât anume va plăti fiecare proprietar”, a declarat Gabriela Tulbure, primarul oraşului Seini.

15 străzi asfaltate anul trecut

În cursul anului trecut, administraţia locală a reuşit finalizarea reabilitării complete a mai multor străzi din oraş: „În anul 2016 am finalizat asfaltarea a foarte multor străzi. Am început să racordăm populaţia la reţeaua de apă potabilă, precum şi la reţeaua de apă uzată. Astfel, am terminat tot ceea ce înseamnă modernizare străzi, cu trotuare, rigole betonate, cu zone verzi. Concret, am asfaltat strada Tudor Vladimirescu, General Bălan, Tineretului, 1 Mai, Trandafirilor, Salcâmilor. De asemenea, am finalizat tot ceea ce înseamnă Roşiori şi adiacente. Deci am finalizat în ultima perioadă aproximativ 15 străzi pe care astăzi se circulă în condiţii normale. Lucrăm în prezent la un proiect pe strada Cuza Vodă, care este afectată de lucrările de apă şi canalizare. Şi aceasta va fi modernizată pe lungimea ei de trei kilometri, ea mergând până la podul peste Someş. Proiectul are o valoare destul de ridicată, acum îl finalizăm şi urmează să vedem pe ce program îl putem finanţa”, a mai precizat Gabriela Tulbure.

Seinenii vor putea începe o afacere pe bani europeni

Proiectul <Acces> va da posibilitatea câtorva zeci de persoane din Seini să se reconvertească profesional şi mai apoi să-şi deschidă o afacere pe bani europeni. Proiectul a fost depus anul trecut şi acum autoritatea locală aşteaptă răspunsul: „Am scris un proiect şi pe Axa 3.7, Planul Operaţional Regional (POR), pe care l-am depus deja – locuri de muncă pentru toţi. El se cheamă <Acces> şi sperăm să fie aprobat pentru finanţare din fonduri europene. În urma lui vom face reconversie profesională, astfel că 40 de persoane din oraşul Seini vor putea să îşi înceapă o afacere pe bani europeni”, a conchis primarul. Seinenii se arată interesaţi de acest proiect: „Nu am auzit până acum de idee, dar este interesantă. Eu am un loc de muncă cu ziua şi mi-ar prinde bine o recalificare pentru ca apoi să fiu ajutat să-mi deschid o afacere proprie”, a spus Nelu Pop. „Este o idee bună, dacă se va concretiza, pentru a ajuta categoriile defavorizate din Seini care nu îşi pot găsi uşor un loc de muncă, însă au o familie de întreţinut”, crede şi Ioan V. „Intenţia este bună, să vedem cum va fi şi finalitatea proiectului, atunci când se va putea spune că participanţii şi-au şi deschis afacerea proprie”, este de părere Marcel Gheorgheasa.