Ucrainenii din Maramureş sărbătoresc Crăciunul pe rit vechi

Pentru etnicii ucraineni din Maramureş, sărbătorile de iarnă încep abia de astăzi, 7 ianuarie, când este sărbătorit Crăciunul pe rit vechi. În Ajun de Crăciun s-au făcut ultimele pregătiri în gospodării. Conform tradiţiei, gospodinele au preparat mâncăruri de post. Abia după ce se întorc de la slujba de la Biserică, ucrainenii consumă mâncăruri „de dulce”. Tot în Ajun de Crăciun au pornit cu colinda şi copiii. În unele sate acest obicei rămâne actual. Se obişnuieşte să se colinde timp de trei zile pe la casele oamenilor.

Obiceiuri de Crăciun

În comuna Bistra, cam 95 % din populaţie este de etnie ucraineană. Primarul comunei, Vasile Duciuc, spune că aici se mai păstrează încă tradiţia. Astfel, se obişnuieşte ca înainte cu o zi de praznicul Naşterii Domnului să se consume doar mâncăruri de post. Gospodinele obişnuiesc să prepare 12 feluri de mâncare din care nu lipsesc: ciupercile, grâul fiert cu nucă, prunele uscate, fasolea. Fiecare aliment are semnificaţia lui, aşa că ucrainenii ţin mult la această tradiţie. Se crede că dacă ai pe masă fasole verde, vei evolua în viaţă aşa cum urcă fasolea, iar dacă vei avea mâncare de ciuperci, Dumnezeu va binecuvânta familia şi se va înmulţi ca ciupercile după ploaie. Unele familii care ţin să respecte vechile tradiţii, în seara de Ajun, înaintea plecării spre biserică, aşază pe masă o parte din mâncărurile de post pregătite în casă, însă înainte pun o mână de otavă peste care se pune faţa de masă şi apoi preparatele. Gestul simbolizează ieslea în care s-a născut Iisus. De asemenea, cele patru picioare ale mesei se leagă cu un lanţ, invocând puterilor cereşti ajutorul în protecţia casei şi legarea gurii animalelor sălbatice pentru a nu ataca primăvara animalele duse la păşunat pe munte. „În Ajun de Crăciun s-a pregătit mâncarea de post. Ucrainenii merg la Biserică. După ce se întorc, se aşază la masă, spun rugăciunea Tatăl nostru, după care se apucă de gustat preparatele aşezate pe masă”, a relatat primarul comunei Bistra, Vasile Duciuc. Tot în această zi, copiii au pornit la colindat. „Copiii umblă la colindat din Ajun, cam de pe la ora 17, până se lasă întunericul. Apoi merg adulţii cu colinda. Se umblă cu Viflaimul, cu colinda bătrână. La noi se mai păstrează încă această tradiţie. Sunt trei zile de colindat. Se merge pe la rudenii, la casele oamenilor, cu colinda”, a mai spus Vasile Duciuc.

Se mai păstrează datina?

Nu în toate zonele se mai păstrează vii obiceiurile. În comuna Poienile de Sub Munte, tradiţia pare să nu mai fie de actualitate. „În Ajun de Crăciun se pregătesc grupurile de copii care merg la colindat. În trecut existau cete de băieţi şi de fete care mergeau la colindat, dar acum obiceiul s-a cam pierdut, deoarece tineretul e plecat din ţară. la români se păstrează mai mult acest obicei al colindatului decât la noi”, a precizat primarul comunei Poienile de Sub Munte, Ştefan Oncea. Chiar dacă obiceiurile s-au mai pierdut, gospodinele se străduiesc să fie în pas cu vremurile, aşa că nu mai contenesc cu prepararea bucatelor tradiţionale, dar şi cu gătitul bucatelor de post. Numai că, primarul din Poienile de Sub Munte a remarcat că şi aici au apărut unele elemente străine, mâncăruri ce nu ţin de tradiţia ucraineană. Nici portul nu mai e la fel ca altădată, pentru că a inclus multe elemente din straiele populare româneşti, aşa că acum e o combinaţie între cele două culturi. Cea mai mare concentraţie de ucraineni în Maramureş se înregistrează în comunele Poienile de Sub Munte, Ruscova, Repedea, Crasna Vişeului, Bocicoiu Mare, Remeţi, Sighetu Marmaţiei. Persoane de etnie ucraineană se regăsesc şi în Baia Mare, Vişeu de Sus, dar şi în alte localităţi. Creştinii ortodocşi de rit vechi sărbătoresc Crăciunul în data de 7 ianuarie, conform calendarului iulian, care este decalat cu 13 zile faţă de calendarul oficial. Pentru ucraineni, trecerea în Noul An se va face în noaptea de 13 spre 14 ianuarie.