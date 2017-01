Ştiinţa Explorări se pregăteşte pentru partea a doua a sezonului

Ştiinţa Explorări şi-a reluat antrenamentele în data de 3 ianuarie, sub comanda antrenorilor Marius Botea şi Sorin Pop. De la pregătiri lipseşte Robert Ţuţea, care este în continuare indisponibil, după operaţia suferită la mîna dreaptă.

Băimărenii vor disputa primul meci oficial din acest an pe data de 21 ianuarie, cînd vor întîlni pe teren propriu Steaua, în cadrul etapei a 14-a a campionatului. Pînă atunci, Ştiinţa Explorări va juca în deplasare două partide amicale cu Unirea Dej, programate la finalul acestei săptămîni.

Voleibaliştii băimăreni vor disputa în decurs de şapte zile trei meciuri oficiale. Astfel, primul dintre ele este programat pentru 21 ianuarie, în campionat, cu Steaua. Peste patru zile, pe 25 ianuarie, Ştiinţa Explorări se va deplasa la Zalău, pentru turul semifinalei din Cupa României. Ultimul meci oficial din prima lună din 2017 se va consuma pe 28 ianuarie, la Tricolorul Ploieşti, în campionat. Ştiinţa Explorări Baia Mare are ca obiectiv în acest sezon accederea între primele şase echipe ale campionatului, momentan echipa antrenată de Marius Botea şi Sorin Pop aflîndu-se pe locul şapte, la şase puncte în urma celor de la CSM Agronomia Bucureşti.