Trotuar acoperit cu zăpadă de utilajele de deszăpezire!

O situaţie hilară s-a înregistrat în Baia Mare pe strada Andrei Mureşanu. Locatarii caselor de aici şi-au deszăpezit trotuarul din faţa casei, de două ori în urma ninsorilor abundente, însă utilajele de deszăpezire care au trecut pe acolo le-a aruncat zăpada de pe drum înapoi pe trotuare.

Zăpada a îngheţat acum, aşa că oamenii nu mai pot degaja bulgării astfel încât sunt nevoiţi să circule pe lângă trotuar, pe drum, printre maşini. Oricum, ei refuză să mai cureţe trotuarul: „Noi nu suntem proştii nimănui. Am curăţat de două ori zăpada de pe trotuarul din faţa casei, seara când a nins, şi ziua următoare au aruncat înapoi zăpada pe trotuar. Eu nu o mai curăţ, aştept să vină primăvara să se topească. Am sunat la primărie şi au zis că vor veni. Nici un şef de la deszăpezire nu era acolo, fiind pe teren. Noi totdeauna am curăţat trotuarul şi toţi am fost fraieri. Noi curăţăm, ei tot acoperă”, a declarat George Venţel, un locatar, vădit supărat, de pe strada Andrei Mureşanu, nr. 1. Oamenii au sesizat autorităţile care le-au promis că situaţia se rezolvă, însă tot degeaba: „Eu am fost la SPAU, la primărie. Aici m-au îndreptat spre domnul Aoşan. Dânsul nu a putut fi găsit şi erau acolo cei de la Poliţia locală şi astfel am vorbit chiar cu şeful celor de la Poliţia locală, domnul Perian. El mi-a spus să fiu liniştit că se rezolvă. Nu e o problemă că noi curăţăm, dar ei tot vin şi astupă îna­poi şi atunci asta cum poate fi catalogată?! Nu e bătaie de joc? Ar trebui cel care a făcut treaba asta să fie sancţionat. Vedeţi, lumea trebuie să circule pe carosabil, printre maşini, că nu se poate circula pe acolo. Sunt nişte bulgări mari, îngheţaţi peste care nu poţi umbla şi nici nu se mai pot lua de acolo acum că-s betonaţi de frig. Probabil că acum vor dispărea doar la primăvară, când se va topi zăpada”, ne-a spus şi Augustin Mureşan un alt locatar de pe aceeaşi stradă.