Raportul de iarnă

Municipiul Baia Mare s-a „ars” în acest an cu contractul de deszăpezire, stîrnind nemulţumirea cetăţenilor. Este greu de înţeles cum s-a putut întîmpla ca oraşul să rămînă descoperit în caz de ninsori abundente! Conjunctura nefavorabilă a fost explicată în ziarul de ieri, pe larg, de viceprimarul desemnat ca primar Marinel Rob. Problema a fost rezolvată în cele din urmă (cel puţin parţial), există de acum 6 utilaje mari şi 6 utilaje mici la dispoziţie, însă nu ar face faţă în caz de ninsori mari. Cîndva, Baia Mare avea la îndemînă 50 de utilaje pentru deszăpezire. O idee: Primăria şi Consiliul Local ar trebui să aibă utilaje proprii, iarna ar deszăpezi şi vara ar lucra la drumuri. Aşa ar face un bun gospodar, în loc să plătească sezon de sezon rece suma de 5-6 milioane lei pentru deszăpezire, după cît de mult ninge!

De azi, cele 12 utilaje mari şi mici vor intra în cartiere, pe străduţe şi alei, şi vor curăţa zăpada. Suma plătită de oraş va fi de circa 4 milioane lei, plus taxa pe valoarea adăugată de 19%. Aici e aici! Dacă primăria ar avea propriul serviciu de deszăpezire, ar cheltui cu 19% mai puţini bani. Firmele private adaugă şi profitul de 15-20%, bani care n-ar mai trebui plătiţi de comunitate.

Înainte de 1989, exista aşa numita Întreprindere de Gospodărire Comunală, care avea cîteva tractoare cu lamă pentru deszăpezire, iar pentru străzile mari erau închiriate gredere şi buldozere de la întreprinderile de stat, cum a fost cea de îmbunătăţiri funciare, IEELIF. După 1989, serviciul de salubritate municipală a fost privatizat, aşa că şi puţinele utilaje de deszăpezire pe care le avea oraşul au ajuns în proprietatea unor privaţi şi acum trebuie să le închirieze pe bani mulţi.

Primăria a avut un contract pe 4 ani cu o firmă de deszăpezire, dar plătea şi timpii morţi de aşteptare, cînd nu ningea. Muncitorii primeau salariu şi aşteptau să ningă. Aşa că ori era zăpadă, ori nu era, municipiul cheltuia milioane de lei cu deszăpezirea. Greşeala celor de la Primăria Baia Mare, în 2016, a fost că au încercat să nu mai plătească timpii morţi de aşteptare. Firmele de deszăpezire nu au acceptat aşa ceva şi n-au mai participat la licitaţie, au plecat cu utilajele în alte oraşe. Nici la a doua licitaţie pentru deszăpezirea Băii Mari nu s-a prezentat nimeni… Timpul a trecut şi iarna a prins Baia Mare nepregătită.

În joc sînt sume de ordinul a 1,5 milioane de euro pe an, sumă din care s-ar putea cumpăra o sută de utilaje de tip tractor sau autogreder cu lamă (la mîna a doua, costă 15.000 euro/bucată). În orice situaţie, chiar dacă ar achiziţiona utilaje noi, investiţia ar fi amortizată în cîţiva ani. Oare de ce consilierii locali nu susţin ideea înfiinţării unui serviciu specializat pentru deszăpezire? Vara, utilajele ar putea fi folosite pentru alte scopuri publice, la repararea drumurilor, la întreţinerea zonelor verzi (în alte ţări, utilajele comunale de deszăpezire sînt stocate peste vară).

Consilierii locali şi conducerea primăriei ar trebui să analizeze această idee – s-ar îmbunătăţi starea financiară a municipiului în timp scurt. Din bugetul anual de 250 de milioane lei, nu pare mult să dai 5 milioane de lei pentru deszăpezire. Dar dacă împarţi suma la numărul de locuitori şi gospodării din Baia Mare, rezultă 50 lei pe fiecare băimărean, respectiv 150 de lei pentru fiecare gospodărie, ceea ce înseamnă mult. Practic, cei de la bloc dau impozitul pe apartament în contul firmei de deszăpezire!

Putem căuta vinovaţii pentru ce s-a întîmplat, dar nu cred că o eventuală comisie de anchetă ar putea găsi un om responsabil, disciplinar, administrativ sau penal. Legea este prevăzătoare şi prevede etape obligatorii de timp, încît licitaţia a întîrziat şi iarna ne-a prins descoperiţi. Atenţie, încă nu s-a sfîrşit!