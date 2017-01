Spitalul, cel mai mare angajator în Cavnic

Autorităţile locale din Cavnic au în vedere să investească în domeniul sanitar. Astfel, spitalul din oraş va beneficia, cât de curând, de dotare cu aparatură de ultimă generaţie. Asta după ce clădirea a fost deja reabilitată. Mai mult, primarul doreşte preluarea unor imobile din jurul instituţiei medicale, unde să construiască un sanatoriu pentru persoanele vârstnice.

Investiţii recente s-au făcut la Cavnic şi în domeniul intervenţiei medicale rapide, un centru SMURD fiind deja funcţional: „Trebuie să avem grijă de spital. Până la urmă el este cel mai mare angajator din oraş şi este al consiliului local. Acolo deja s-au făcut investiţii în ultimii ani: reabilitare de clădire, modernizare, am făcut acolo şi staţia SMURD, care este de fapt serviciul local pentru situaţii de urgenţă, ce lucrează în parteneriat cu pompierii. Şi această staţie şi-a arătat deja utilitatea, eficienţa. Preia deja cazuri din zona Budeşti, Călineşti, Dăneşti, Şişeşti, chiar şi la Mănăştur se duc. Deci avem foarte multe localităţi deservite de noi şi să ştiţi că timpul de reacţie este foarte scurt. Revenind la spital, ne interesează să facem o dotare mai aplicată. Vrem să cumpărăm aparatură de ultimă oră, pentru că în ultima vreme a dus lipsă de aşa ceva. De asemenea, în luna februarie, expiră contractul de management şi va avea loc un nou concurs. Este foarte important să vedem cine se va prezenta la concurs şi ce îşi va propune în planul de management. În funcţie de asta, vom avea o discuţie pentru a vedea cu exactitate ce se poate face. Unele lucruri pe care le dorim acolo sunt clare: modernizare, extindere, dotare pentru a fi la zi cu aparatura”, a declarat Vladimir Petruţ, primarul oraşului Cavnic.

Sanatoriu pentru vârstnici în zona spitalului

Dacă administraţia locală ar prelua imobilele din jurul actualului spital, atunci acestea ar putea fi folosite la găzduirea unui sanatoriu pentru persoane vârstnice, care să funcţioneze într-o colaborare strânsă cu spitalul: „Un alt lucru important este şi acela că noi ne-am dori să mai preluăm şi nişte clădiri care sunt în jurul spitalului şi care au altă categorie juridică acum, în sensul că nu sunt ale noastre, ci ale Remin-ului. Imobilul din faţa spitalului, spre exemplu, este fosta cantină a companiei. Suntem în tratative ca să le preluăm. Intenţionăm să facem un sanatoriu pentru vârstnici şi apoi să îl legăm de spital, pentru că aşa ar fi costurile cu funcţionarea lui mult mai mici. Gândiţi-vă la spital care are cantină proprie, spălătorie, medici, asistente, infirmiere, tot, numai să-l legi în funcţionare cu un sanatoriu de vârstnici care are nevoie de acelaşi tip de personal şi servicii comune, care sunt acolo deja, ar fi mult mai uşor de asigurat totul. Ele bineînţeles că nu ar putea funcţiona chiar împreună, dar căminul pentru vârstnici ar putea face contracte cu spitalul pentru furnizarea de hrană, servicii medicale etc. Aşa ai ajuta şi spitalul, şi-ar face venituri, şi în acelaşi timp ar fi câştigat şi sanatoriul. Noi am calculat că în acea clădire, dacă am reuşi transformarea ei într-un sanatoriu de vârstnici, am putea caza 200 de oameni, realizând peste 50 de noi locuri de muncă. Din câte am văzut eu în ţară şi am făcut nişte studii şi calcule cu specialiştii, sanatoriile acestea merg în profit. Dacă ar fi aşa, atunci noi ar trebui să investim doar la început pentru pornire şi apoi sanatoriul s-ar putea autofinanţa. Cam asta e gândirea noastră”, a conchis primarul.

Căvnicarii, încântaţi de intenţia administraţiei locale

Localnicii din oraş ar dori realizarea unui sanatoriu pentru vârstnici la ei în urbe: „Ar fi un lucru bun. După modernizarea spitalului şi construirea staţiei SMURD, ar fi un pas normal. Gândiţi-vă că noi aproape toţi avem părinţi, bunici acasă, care trebuie îngrijiţi, trataţi. Acest loc ne-ar oferi o posibilitate ca să-i tratăm şi să nu mai ajungem în Baia Mare. Ne-ar scuti de drumuri inu­tile”, a spus Maria Pop, localnică în Cavnic. „Este de lăudat intenţia. Important este să o şi vedem materializată, pentru că o asemenea investiţie cere timp mult şi bani serioşi pentru realizare”, ne-a precizat Ioan Matiaş. „Aştept să văd aşa ceva în Cavnic. Nu de alta, dar deja oraşul ajunge să arate cu adevărat a oraş, aşa că merită tot ce e mai bun”, a conchis Nelu I.