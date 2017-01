Un brăilean, condamnat la închisoare, a fost depistat în Vadu Izei

Miercuri, 11 ianuarie, poliţiştii din Vadu Izei au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, emis de Judecătoria Sighetu Marmaţiei.

Poliţiştii au identificat, pe raza de competenţă, un bărbat, în vârstă de 48 de ani, domiciliat în oraşul Însurăţei, judeţul Brăila, condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate. Acesta a fost condamnat la 11 luni închisoare, pentru comiterea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană aflată sub influenţa băuturilor alcoolice.

Cel în cauză a fost încarcerat de poliţişti şi depus în penitenciar, unde îşi va executa pedeapsa.

Prins, la scurt timp, după ce a sustras un autoturism

Miercuri-noapte, la ora 01.30, un bărbat, domiciliat în localitatea Leordina, a sesizat poliţia că i-a fost sustras autoturismul, parcat în faţa porţii.

Activităţile de cercetare şi investigare efectuate cu operativitate de poliţişti au dus la depistarea, în scurt timp, atât a autoturismului sustras cât şi a persoanei bănuite de comiterea faptei. Astfel, autoturismul a fost găsit în trafic, pe DN 18, pe raza comunei Leordina, iar la volan a fost identificat un bărbat, de 34 de ani, din Leordina.

În urma verificărilor, poliţiştii au constatat că, bărbatul de la volan nu deţine permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule. De asemenea, testarea cu aparatul etilotest a relevat că, cel în cauză se afla sub influenţa băuturilor alcoolice.

În cauză a fost întocmit dosar penal şi se continuă cercetările sub aspectul comiterii infracţiunilor de furt calificat, conducerea unui vehicul de către o persoană care nu deţine permis şi conducerea unui vehicul de către o persoană aflată sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.