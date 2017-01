Băimăreni reţinuţi pentru furt din locuinţă

Trei băimăreni, bănuiţi că au sustras dintr-o locuinţă din municipiu, bunuri în valoare de aproximativ 6.250 lei, au fost identificaţi şi reţinuţi de poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale Baia Mare, urmând a fi prezentaţi instanţei cu propunere de arestare preventivă.

La începutul lunii ianuarie, o băimăreancă a sesizat poliţia că, i-au fost sustrase mai multe bunuri electronice din locuinţă. Ea a declarat că, persoane necunoscute, prin dislocarea uşii de acces, au pătruns în locuinţa sa, situată pe strada Victoriei, şi, din interior au sustras un televizor, o cameră video, un laptop precum şi alte bunuri. Prejudiciul cauzat a fost aproximat la valoarea de 6.250 lei.

Activităţile de cercetare şi investigare efectuate de poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale Baia Mare au dus la identificarea a trei băimăreni, în vârstă de 19 şi 20 de ani, bănuiţi de comiterea faptei.

În urma probatoriului administrat, poliţiştii au dispus reţinerea celor trei băimăreni, pentru 24 de ore, urmând a fi prezentaţi instanţei cu propunere de arestare preventivă.

Poliţiştii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracţiunii de furt calificat şi pentru documentarea întregii activităţi infracţionale a bănuiţilor.

În Glod – infracţiunea de furt nu-i tradiţie de Bobotează

Doi tineri, din localitatea Glod, care, conform obiceiurilor din ajunul Bobotezei, au sustras poarta de acces în locuinţa unei consătene, au fost identificaţi de poliţişti şi sunt cercetaţi sub aspectul comiterii infracţiunii de furt calificat. Bunul sustras a fost recuperat şi restituit părţii vătămate.

O femeie, din localitatea Glod, a sesizat poliţia că, în noaptea 5/6 ianuarie a.c., persoane necunoscute i-au sustras poarta de acces în curte. Prejudiciul reclamat a fost de 500 lei.

Activităţile de cercetare şi investigare efectuate de poliţişti au dus la identificarea a doi tineri, de 14 şi 16 ani, domiciliaţi în aceeaşi localitate, care au sustras poarta sub pretextul îndeplinirii unei tradiţii de Bobotează.

Poliţiştii au întocmit dosar penal şi continuă cercetările sub aspectul comiterii infracţiunii de furt calificat.