Revelionul 2017 pe stil vechi, în Maramureş

În noaptea de 14 spre 15 ianuarie 2017, cei peste un milion de adepţi ai Bisericii creştin-ortodoxe pe stil vechi au petrecut revelionul, cu voie bună, focuri de artificii, cu obiceiuri şi tradiţii care se respectă la ucraineni. Decalajul de 13 zile dintre sărbătorile oficiale ale creştinilor ortodocşi şi ale celor de rit vechi a apărut în anul 1924, cînd unii dintre credincioşi au refuzat să adopte calendarul Gregorian, menţinîndu-l pe cel Iulian. În România, după recensămîntul din 2011, trăiesc 52.000 de ucraineni, dintre care 31.124 în judeţul Maramureş, mai ales în localităţi aflate aproape de frontiera cu Ucraina. Acolo, Revelionul 2017 pe stil vechi a fost marcat cum se cuvine, ne spun soţii prof. Ramona şi Ioan Petreuş, Domniţa Ilieş (patroana unei pensiuni din Poienile Izei) şi Ioan Dialog din Remeţi, statornicit în Poiana Botizii, care au participat la revelionul pe stil vechi.

De fapt, această noapte a însemnat mese întinse pînă la ziuă, muzică şi veselie. Tinerii au colindat pe la casele oamenilor. Unul dintre obiceiurile de Anul Nou este furtul porţilor de la gospodării, pentru a deschide calea noului an. ”Strigatul peste sat” este un alt obicei la care maramureşenii nu renunţă, acum sînt mai puţine locurile unde se practică, este pus în scenă de Anul Nou, pentru a fi siguri că nu se va pierde. Tinerii colindă în ultimele zile ale anului prin sat şi fac urări pentru fertilitatea pămîntului şi belşugul gospodăriei. Potrivit tradiţiei, flăcăii din comună, îmbrăcaţi în haine tradiţionale şi purtînd măşti care întruchipează diferite figuri mitologice, cîntă şi dansează pentru a întîmpina noul an cu voie bună. Apoi, flăcăii încing şi dansul căluţilor, pentru ca gospodăriile să fie protejate în anul care vine. Se păstrează obiceiul de a prepara unele mîncăruri speciale pentru sărbători: clătite cu brînză şi carne, vărzări, cozonaci, cîrnaţi şi sarmale.

Pentru ca trecerea anului să fie liberă, obiceiurile din noaptea dintre ani au semnificaţii precum înnoirea, purificarea, alungarea spiritelor rele, sporirea roadelor, alungarea bolilor. În noaptea de Anul Nou, se îngroapă anul vechi. Se sting luminile şi se trag clopotele. Se pocneşte din bice, iar brondoşii, care sînt un grup de tineri îmbrăcaţi în costume populare speciale, cu hamuri şi zeci de clopote făcute din tablă, îşi acoperă feţele cu măşti din blană de oaie, după care merg din casă în casă pentru a alunga spiritele rele din gospodăriile localnicilor. Brondoşii se scutură ca să purifice spaţiul, cînd se trece dintr-un an în altul. În această noapte, se fură porţile pentru că poarta eliberează un spaţiu, la ora 00.00 se fură porţile din sate, pentru ca trecerea anului să fie lăsată liberă. O veche tradiţie spune că cei care se lasă acoperiţi înainte de miezul-nopţii de fustele femeilor vor avea noroc tot anul. Ucrainenilor şi celor care au sărbătorit Anul Nou pe rit vechi le urmă La mulţi ani!