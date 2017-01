Cristi Balaj, o carieră de invidiat

Cristi Balaj s-a retras din activitatea de arbitru după 22 de ani, pe care i-a slujit cu mare pasiune şi devotament, trecînd prin toate etapele. A început de jos, ca arbitru în judeţ, apoi în liga a treia şi a doua, pentru ca în 2000 să promoveze în primul eşalon. 16 ani s-a aflat în eşalonul de elită al arbitrajului românesc, iar timp de 14 ani s-a aflat şi pe lista FIFA ca arbitru internaţional. A debutat în 2003 la un meci de Cupa UEFA (Elfsborg – Spartak Moscova), iar şapte ani mai tîrziu a promovat în UEFA Champions League, la meciul dintre AC Milan şi AJ Auxerre. A avut şansa să-l arbitreze şi pe celebrul Lionel Messi, cîştigător a cinci Baloane de Aur, în meciul FC Copenhaga – FC Barcelona. Pe plan intern, este arbitrul român cu cele mai multe finale de Cupa României conduse şi este pe locul 1 şi în topul celor mai multe confruntări Steaua – Dinamo arbitrate. De asemenea, este singurul arbitru român din toată istoria arbitrajului românesc care a primit cele mai multe distincţii de cel mai bun arbitru al anului. O carieră de invidiat chiar şi pentru orice sportiv român, Cristi Balaj fiind extrem de respectat în fotbalul românesc pentru ceea ce a făcut şi va face în continuare. Fiind băimărean de-al nostru, desigur că nu am ratat ocazia unui interviu vizavi de cariera lui, problemele fotbalului românesc, dar şi de o eventuală candidatură la preşedinţia FRF în 2018.

– Cristi, tocmai ai încheiat o carieră prodigioasă, cea de arbitru. Cum au fost cei 22 de ani de activitate?

– Frumoşi, multe amintiri deosebite, oameni pe care i-am cunoscut de-a lungul timpului şi am rămas în relaţii foarte bune. Locuri pe care le-am vizitat în lume, unde nu aş fi crezut că pot să ajung vreodată, mari fotbalişti pe care i-am arbitrat, stadioane pline şi amintiri de neuitat.

– Regreţi ceva anume din această carieră?

– Doar greşelile pe care le-am făcut la anumite meciuri. În rest, că nu am stat mai mult în Baia Mare, avînd în vedere că este oraşul pe care-l iubesc cel mai mult.

– Ce ar trebui îmbunătăţit la capitolul arbitraj în fotbalul românesc?

– Sînt foarte multe, dar totul începe de la bază, acolo trebuie lucrat. Fiecare arbitru face anumite greşeli, cel puţin o dată în carieră. Important e să faci aceste greşeli chiar la început. Doar arbitrînd şi acumulînd cunoştinţe prin cursuri, meciuri, multe meciuri la copii şi juniori, doar aşa poţi ca să evoluezi.

– Se tot vehiculează că vei candida la preşedinţia FRF în 2018. Ce ne poţi spune despre acest aspect?

– Ce am spus şi pînă acum, că deocamdată nu este o decizie luată, concret pot să spun că voi rămîne aproape de fenomen.

– De ce crezi că fotbalul românesc se află într-un regres total?

– Investiţiile la capitolul infrastructură lipsesc, copiii, avînd în vedere că în ziua de azi au alte tentaţii, nu-şi mai îndreaptă atenţia către sport, indiferent că vorbim de fotbal, handbal sau orice alt sport, şi nu putem să-i atragem decît oferindu-le baze sportive de calitate şi competiţii cît mai multe.

– Cum îţi explici că în Baia Mare nu mai există echipă de fotbal? Care ar fi cauzele?

– Baia Mare nu prea mai contează la capitolul sport şi cauzele sînt foarte multe după părerea mea. După cum vă spuneam, nu avem în primul rînd o bază în ceea ce înseamnă performanţa, totul trebuie să pornească de la un accent mult mai mare la copii şi juniori şi să existe un management şi marketing sănătoase. Vin tot felul de oameni, ajunşi acolo datorită unor conjuncturi şi prietenii, iar noi regretăm că au ajuns în asemenea funcţii.

– Ce proiecte de viitor are omul Cristi Balaj în plan profesional?

– Deocamdată vreau să-mi iau o binemeritată pauză şi o să încep să structurez şi schiţez adevăratele probleme ale fotbalului românesc, chiar dacă le cunosc în mare, şi care ar fi soluţiile pentru a le rezolva pe un termen mediu şi îndepărtat.