Protejarea animalelor de frig

Crescătorii sînt sfătuiţi să asigure adăpost corespunzător pentru animale, cu protecţie faţă de acţiunea directă a frigului şi a zăpezii. Să asigure cantităţi suficiente de apă şi furaje corespunzătoare cantitativ şi calitativ.

La modificarea stării de sănătate sau de bunăstare a animalelor, la apariţia unor modificări comportamentale, fermierul are obligaţia să anunţe medicul veterinar din localitate sau DSVSA Maramureş (tel. 0262-224031). Dacă apar probleme grave, proprietarii sînt obligaţi să anunţe primăria. În caz de ger, se interzice transportul animalelor cu mijloace auto neîncălzite. Porcii sînt foarte sensibili la temperaturile scăzute. Dacă în timpul călătoriei temperatura ambientală coboară sub 0° C, este obligatoriu ca mijlocul de transport să fie dotat cu încălzire. Bovinele sînt rezistente la temperaturi scăzute cu condiţia ca în mijlocul de transport să nu existe curenţi de aer rece. Caii pot fi transportaţi şi în situaţia în care temperatura ambientală coboară sub -20° C, cu condiţia ca mijloacele de transport să fie dotate cu încălzire. Simp­tomele stresului de frig sînt: frisoane, horipilaţie (se ridică părul/blana), îngrămădire (pentru a conserva căldura), letargie, somnolenţă şi colaps. Organizatorii de tîrguri trebuie să asigure padocuri suficient de spaţioase pentru a asigura libertatea de mişcare minimă necesară animalelor. Deţinătorii de animale, mari sau mici, au obligaţia legală să evite orice suferinţă inutilă şi să asigure bunăstarea animalelor. Consiliile locale trebuie să asigure posibilităţi de colectare şi neutralizare a deşeurilor animaliere şi a cadavrelor de animale. (n.g.)