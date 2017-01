În Baia Mare, cursuri de paraşutism şi planorism

Ai vrut din totdeauna să zbori sau să sari cu paraşuta, te-ai săturat de rutina zilnică şi vrei să încerci ceva nou, de neuitat, acum ai ocazia. Aeroclubul „Alexandru Papană” Baia Mare îţi face o ofertă de nerefuzat, vino la sediul Aeroclubului din Baia Mare şi află cum poţi să începi un program de pregătire prin care poţi să devii şi tu un pilot de Planor, Avion sau să înveţi să sari dintr-un avion cu paraşuta.

Înscrierile pentru disciplinele planorism şi paraşutism se vor face în perioada 9 ianuarie – 3 februarie. Pînă ieri se înscriseseră la acest program 20 de persoane, din Baia Mare şi Satu Mare.

„În ultimul timp aeroclubul românesc a investit în promovarea acestui sport, cel de aviaţie. Am început să zburăm foarte mult şi în afară, la concursuri internaţionale. De exemplu, acum doi ani în România s-a ţinut un Campionat European de Acrobaţie cu Motor, unde ţara noastră a ieşit pe locul doi. Anul trecut, cu planorul, am fost la Campionatul Mondial şi la Danubium Cup, o cupă a ţărilor dezvoltate din Uniunea Europeană, unde am avut un sportiv ce a ieşit pe locul doi. Începem să promovăm foarte mult acest sport, dar asta înseamnă să aducem cît mai multe persoane către această disciplină”, ne-a declarat Alin Droboş, component al lotului naţional al României, dar şi instructor-pilot în cadrul Aeroclubului Baia Mare.

Pentru tinerii între 15 şi 23 ani cursurile teoretice şi practice sînt subvenţionate 100%.

Sînteţi aşteptaţi doar cu buletinul la sediul din str. Gării nr. 6, Baia Mare pentru înscrieri, de luni pînă vineri, între orele 08 şi 16, urmînd ca apoi să completaţi un dosar de înscriere pentru disciplina aleasă.

Informaţii la numerele de telefon: 0726-678535; 0744-239483; 0745-035697 – Planorism, 0735-302847 – Paraşutism.

Principalul scop al aviaţiei moderne este acela de a servi societăţii un mijloc rapid de transport pentru pasageri şi mărfuri. Acest sector este în continuă dezvoltare în toată lumea, inclusiv în România. În fiecare an industria aviatică creează sute de mii de locuri de muncă la nivel mondial.

Pe lîngă aspectele de ordin economic, aviaţia poate fi privită şi ca un sport sau ca un hobby, ca un mod extrem de plăcut de petrecere a timpului liber.

În Baia Mare există un grup de oameni care practică aceste sporturi aeronautice, mai exact zborul cu aeronave precum planorul sau avionul şi saltul cu paraşuta. Aviaţia sportivă în România are o tradiţie de aproape 100 de ani. În anul 1920, din iniţiativa prinţului George Valentin Bibescu, a fost fondat Aeroclubul Regal al României (ARR) care devine persoană juridică în anul 1923 şi se afiliază la Federaţia Aeronautică Internaţională (FAI). Actuala formă de organizare ca şi denumire, Aeroclubul României (AR), datează din anul 1991 şi este forma de organizare din subordinea Ministerului Transporturilor.