• Copii din programele Hope and Homes for Children au învăţat să schieze şi să patineze

În 15 şi 16 ianuarie, 46 de copii din casele de tip familial ale Fundaţiei Hope and Homes for Children s-au bucurat de zăpadă şi frig şi au făcut cunoştinţă cu sporturile de iarnă în cadrul celei de-a şasea ediţii a evenimentului TuSport Snow Day – Ziua Internaţională a Zăpezii, organizat de TuSport, sub egida Federaţiei Internaţionale de Schi. Copiii au învăţat să schieze şi s-au dat cu săniuţa pe pârtia Icoana din Cavnic (judeţul Maramureş) şi au patinat pe patinoarul din centrul oraşului Baia Mare.

Distracţia celor mici a ţinut două zile. În prima zi, 15 ianuarie, pe pârtia Icoana din Cavnic, 24 de copii şi tineri din casele de tip familial din Ardusat, Sălsig şi din casa “Alba Iulia 25” s-au familiarizat cu schiurile sub îndrumarea instructorilor. Odată ce au învăţat poziţiile şi mişcările specifice sportului, schiorii începători s-au bucurat de câteva ore de distracţie pe pârtie. Alţii, s-au dat cu sania. La final, obosiţi, dar fericiţi, au spus că îşi doresc să repete experienţa cât mai curând.

În 16 ianuarie, a fost rândul altor copii să se distreze, de data aceasta la patinoarul din Centrul Vechi al oraşului Baia Mare. 22 de copii şi tineri din casele de tip familial “Dealul Florilor”, “Cehov” şi “Griviţei 37” au încălţat patinele şi au alunecat pe gheaţă, unii dintre ei pentru prima dată. Cu toţii s-au bucurat de timpul petrecut împreună şi şi-au arătat unii altora cât de bine patinează în ciuda frigului şi a micilor stângăcii, inevitabile pentru început.

“Copiii din familiile obişnuite se bucură iarna de zăpadă, de sanie, de patine şi de schiuri. Pentru că vrem să oferim copiilor fără o familie a lor o copilărie frumoasă, credem că bucuria iernii şi a zăpezii li se cuvine şi lor în aceeaşi măsură. Suntem alături de ei, pregătindu-i de viaţă şi prin sport, iar pârtia şi patinoarul sunt locuri în care interacţionează direct cu alţi copii şi se pot juca împreună cu ei. Amintirile lor frumoase sunt legate acum şi de drumeţiile şi activităţile în aer liber, la fel ca pentru orice copil” – Ştefan Dărăbuş, director regional Hope and Homes for Children Europa Centrală şi de Sud.

“Prin parteneriatul cu Hope and Homes for Children, pe care ni-l dorim de lungă durată, vrem să oferim ocazia şi copiilor mai puţin norocoşi să se familiarizeze cu activităţile sportive, de iarnă şi de vară, şi să petreacă timp în natură. Aceste experienţe şi amintiri sunt foarte preţioase atât pentru ei, cât şi pentru noi, deoarece şi noi ne bucurăm că putem fi alături de ei” – Bogdan Tudor, TuSport.

La final, toţi copiii au primit diplome şi pacheţele cu dulciuri din partea echipei TuSport. Transportul copiilor din casele de tip familial a fost asigurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Maramureş, Hope and Homes for Children şi Aeroportul Internaţional Baia Mare, care a pus la dispoziţie un microbus.

TuSport Snow Day este parte integrantă a campaniei internaţionale “World Snow Day”, propusă de Federaţia Internaţională de Schi. Ediţia din 2016 a acestui eveniment a adunat un număr de 586.000 de participanţi la cele 645 de evenimente organizate în 45 de ţări din Europa, Asia, Africa, America de Nord şi America de Sud. Acesta este cel mai mare eveniment, de o singură zi, destinat sporturilor de iarnă, de pe mapamond. Obiectivele Zilei Internaţionale a Zăpezii sunt atragerea copiilor spre practicarea sporturilor de iarnă (schi alpin, snowboarding, patinaj), promovarea sănătăţii prin practicarea sporturilor de iarnă, atragerea părinţilor în activităţi fizice alături de copii, dar şi conştientizarea asupra necesităţii protejării mediului.

Despre Hope and Homes for Children România

Hope and Homes for Children România (HHC România) activează în ţara noastră din 1998, timp în care a contribuit direct la închiderea a peste 50 de orfelinate de tip vechi din întreaga ţară. Prin serviciile dezvoltate de HHC România, copiii trec de la îngrijirea în instituţii-mamut în care nu beneficiază de atenţie şi afecţiune individuală, la alternative bazate pe conceptul familial, care le permit o viaţă apropiată de normalitate. Prin eforturile Hope and Homes for Children România şi ale partenerilor săi, 5.542 de copii au fost scoşi din instituţii, 23.570 de copii au fost salvaţi de la ruperea de familie, 774 de tineri au fost sprijiniţi pentru o viaţă independentă, 1.788 de copii au fost primiţi în centrele de zi, 664 de copii au fost primiţi în regim de urgenţă şi 7.164 de membri de personal din sistemul de protecţie al copilului au fost instruiţi de Hope and Homes for Children România. Organizaţia activează intens în prevenirea separării copilului de familie, intervenind cu mijloacele necesare pentru susţinerea familiilor în care riscul de abandon al copiilor este ridicat. Până în acest moment, 35.074 de copii au beneficiat de serviciile organizaţiei Hope and Homes for Children România, al cărei obiectiv este ca până în 2022 să fie eliminată instituţionalizarea copiilor în ţara noastră. (s.m.)