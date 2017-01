Administraţia Baia Sprie a încheiat pe plus 2016

Primăria Baia Sprie începe noul an bine – nu a rămas cu datorii în 2016. Ba mai mult, administraţia locală a încheiat anul precedent şi cu un plus bugetar: „Începem anul, zic eu, relativ bine. Nu suntem datori, mai mult decât atât, avem un excedent de 240.000 de lei. Problema este însă alta în acest an: nu ştim ce vom primi de la Guvern. Nu cunoaştem ce buget o să avem pentru a ne putea descurca bine şi în 2017. În funcţie de banii pe care îi vom primi vom încerca însă să construim un buget echilibrat, pentru că planuri avem destule”, a declarat viceprimarului cu atribuţii de primar al oraşului Baia Sprie, Tiberiu Barkoczi. (c.v.)