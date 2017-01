La Budeşti – alimentarea cu apă, pe final

Lucrările la alimentarea cu apă potabilă se apropie de finalizare în comuna Budeşti. Astfel, un proiect vechi, început cu circa 9 ani în urmă şi trecut de la un minister la altul, se va încheia într-un final. El a presupus construirea a câtorva zeci de kilometri de reţele noi care acoperă întreg teritoriul comunei.

Investiţia, realizată pe Ordonanţa 28, presupune construirea unei reţele de alimentare cu apă complet noi în toată comuna, lungimea ei fiind de aproximativ 20 de kilometri. De asemenea, investiţia prevede captarea izvorului de suprafaţă, înmagazinarea apei şi tratarea ei. Prima finanţare a proiectului a fost pe Ministerul Mediului, la nivelul anului 2007-2008, după care s-a transferat dintr-o parte în alta. Iniţial, s-a început cu o valoare estimată a lucrărilor de două milioane şi jumătate de euro, însă primul constructor a câştigat licitaţia la un preţ mai mic cu un milion. Contractul cu el a fost însă reziliat, aşa că totul a trebuit refăcut: „Cel mai important proiect al comunei şi care a ajuns la un grad de realizare de peste 80% este alimentarea cu apă potabilă. Noi sperăm ca în următoarea perioadă, până cel târziu spre toamnă, să încheiem această investiţie, astfel încât să putem merge mai departe cu proiectul de reţele secundare şi branşarea populaţiei. Lucrările ne-au mers destul de greu, am avut finanţări cu ţârâita, ni s-a tot transferat de la un minister la altul proiectul. De când el se află la Ministerul Dezvoltării, pe acest Program Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) am reuşit totuşi să-l aducem într-o fază destul de avansată. Tocmai de aceea sper ca programul să fie şi în acest an asumat de către noul Guvern, şi să fie pentru comunităţile locale un balon de oxigen care să le ajute să se poată dezvolta”, a declarat Vasile Tămaş primarul comunei Budeşti. Dacă alimentarea cu apă este aproape finalizată, la capitolul canalizare, problema este departe de a fi rezolvată. Stratul de rocă de sub sol este un impediment mare în realizarea unui sistem de canalizare. De asemenea şi amplasarea comunei într-o zonă muntoasă este o altă piedică în calea canalizării. Autoritatea locală caută soluţii viabile din punct de vedere economic, însă fără prea mare succes.

Modernizarea şcolii pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare

Şcoala din centrul comunei are probleme în privinţa avizării funcţionării ei conform legislaţiei în vigoare. Acesta este şi motivul pentru care autorităţile locale au iniţiat un proiect de modernizare a unităţii de învăţământ, pentru ca aceasta să îndeplinească toate condiţiile de funcţionare legală: „Avem depus de anul trecut un proiect ce vizează lucrări în vederea obţinerii autorizaţiilor de funcţionare pe şcoli. Nu am reuşit să depunem documentaţia completă pentru a putea semna contractul de finanţare până în data de 31 decembrie, dar acum proiectul este complet şi să sperăm că se vor aşeza lucrurile la nivel de minister şi vor relua activitatea, pentru că problemele cu autorizaţiile de funcţionare pe şcoli rămân. Dacă nu le rezolvăm în această fază, nu ştiu când o să le mai facem. De asemenea, dacă Ministerul Dezvoltării tot a început acest program, ar trebui să-l ducă la capăt. Noi avem probleme cu şcoala de aici din centrul de comună. Din punctul meu de vedere nu ar fi probleme mari, dar având în vedere că normele sanitare menţionează la un moment dat că nu ştiu câte grupuri sanitare trebuie să existe pe număr de elevi, aceasta este cea mai mare problemă. Ca să pot face acest lucru conform normelor trebuie să desfiinţez două săli. Dacă nu le facem, nu îndeplinim normele aşa că nu îţi dă avizul. Sigur că mai sunt de făcut alte mici reparaţii şi, dacă tot am mers pe varianta asta, atunci ne-am dus pe schimbarea parchetului ce este vechi, fiind schimbat, cred că, acum vreo 15 ani ultima dată. De asemenea, să înfiinţăm alte două săli de clasă noi să compensăm lipsa celor desfiinţate pentru construirea de grupuri sanitare”, a completat primarul. Numărul elevilor este într-o uşoară scădere, însă, raportat la trendul existent la nivel de judeţ, situaţia este încă bună, mai ales că nu există învăţământ simultan la şcoala din centrul comunei. Mai revin acasă şi elevii care au fost duşi cu părinţii peste hotare. În satul Sârbi însă, situaţia nu este la fel de bună. Aici există două clase cu învăţământ simultan. În comuna Budeşti există, în total, două şcoli şi trei grădiniţe.