Credite mari, restanţe pe măsură

Datele Centralei Riscului de Credit (CRC) relevă că, în noiembrie 2016, restanţele la creditele de peste 20.000 de lei s-au majorat cu peste 2%, faţă de luna octombrie, la 25,726 miliarde lei.

Restanţele luate în calcul de CRC reprezentau, în noiembrie, 9,08% din totalul datoriilor.

Din totalul restanţelor, 23,048 miliarde lei (89,6%) sunt credite neplătite de peste un an, mai mari cu 2,2% faţă de octombrie 2016.

În acelaşi timp, numărul restanţierilor a crescut de la 180.906, la 181.555, dar este mai mic faţă de nivelul de acum un an (186.436).

Restanţele persoanelor fizice la creditele mai mari de 20.000 lei au avansat, în noiembrie, faţă de octombrie cu 1,64%, la 5,69 miliarde lei, de la 5,598 miliarde, reprezentînd 5,49% din totalul datoriilor. Peste 90% dintre restanţe sunt credite neplătite de peste un an.

Numărul de restanţieri persoane fizice a crescut, în noiembrie, la 155.593, de la 155.467, în octombrie, dar este mai mic în comparaţie cu numărul din urmă cu un an, cînd era de 157.980. (v.i.)