Din 1 februarie – ghişee supraaglomerate la înmatriculări

Ghişeele Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Maramureş nu sunt foarte aglomerate la început de an. Totuşi, situaţia se va schimba cât de curând. Reprezentanţii instituţiei se aşteaptă la un val mare de persoane începând cu data de 1 februarie.

La acest termen expiră obligaţia de plată a taxei de timbru pentru înmatricularea unui autovehicul, aşa că o serie de persoane vor vrea să-şi înmatriculeze definitiv maşina, începând de luna viitoare. Instituţia se pregăteşte încă de acum pentru a face faţă celor care vor veni într-un număr mare peste doar două săptămâni: „Se simte o creştere a numărului la preschimbările permiselor de conducere, dar nu atât de mare ca cea care va urma la înmatriculări, legată de modificările legislative privind anularea plăţii taxei de timbru. În sensul acesta, noi ne pregătim ca începând cu data de 1 februarie să facem faţă numărului mare de solicitări, fiindcă în ultimul timp am avut mult mai multe numere provizorii care au fost acordate, undeva la vreo 200 pe zi. Oamenii ştiau că se va scoate taxa de timbru, lucru ce i-a făcut să amâne înmatricularea definitivă şi să solicite numere provizorii. În aceste condiţii, vom creşte numărul personalului de la ghişee în perioada imediat următoare, după 1 februarie. Astfel, vom asigura activitatea cu patru ghişee de înmatriculare, separând eliberarea de numere provizorii la un alt ghişeu, până ce se va intra într-un flux normal. Ne aşteptăm însă la un număr de 6.000-7.000 de persoane care vor solicita în prima parte a anului, adică lunile februarie şi martie, transcrierea, înmatricularea autovehiculelor care sunt fără taxa plătită. Aici intră şi cele care au fost cumpărate, mai mult sau mai puţin legal, pe procedură de înstrăinare fără a-şi efectua schimbul de proprietar, adică vânzări cu menţinerea lor pe vechiul deţinător, tocmai ca să nu plătească şi marea lor majoritate vor dori acum să intre în legalitate şi să-şi facă înmatricularea pe ei”, ne-a explicat comisar şef de poliţie Florin Şironka, şeful Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Maramureş.

Oamenii abia aşteaptă scoaterea taxei de timbru

În ceea ce-i priveşte pe cei care vor să cumpere sau să vândă o maşină, aceştia abia aşteaptă să intre în vigoare hotărârea de anulare a taxei de timbru: „Ştiam că se scoate taxa de poluare, aşa că am aşteptat până acum să îmi înmatriculez maşina. Nu de alta, dar nu vreau să dau statului aproape 1.000 de euro pe nimic. Aşa am stat şi după data de 1 februarie o înmatriculez pe mine”, a declarat Vasile Pop. „Mi-am luat maşina de puţină vreme şi am tot scos numere roşii, pentru că auzisem că se scoate taxa de timbru. Acum o să o transcriu pe mine în luna februarie”, a spus şi Oszkar F. „Eu vreau să-mi vând maşina, dar numai după ce se scoate taxa de timbru, ca să o pot da mai scump. Am vrut să o vând mai repede, dar trebuia să-i las omului din preţ ca să plătească el taxa şi aşa am mai aşteptat câteva luni”, a conchis un alt şofer băimărean, posesor de autoturism. Din 1 februarie, înmatricularea autovehiculelor se va face fără achitarea taxei de poluare, dar şi fără plata taxei de 60 de lei, care se achită la primăriile de unde aparţine deţinătorul maşinii.