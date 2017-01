Portret şi peisagistică într-o expoziţie de “mare ţinută”

Lucrările realizate la cea de-a treia ediţie a Taberei de pictură de la pensiunea „Limpedea” din Baia Sprie, au fost expuse la Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” din Baia Mare. Expoziţia a fost catalogată ca fiind una „de mare ţinută”, iar participanţii spun că a fost cea mai reuşită ediţie a taberei. „Artişti cu experienţă mai mare sau mai mică, artişti cu personalităţi diferite, cu stiluri diferite” s-au întâlnit într-un spaţiu special pentru a-şi exprima frământările, trăirile, în cadrul unei teme provocatoare: „peisagistică şi portret”.

Vernisajul expoziţiei „Peisagistică şi portret” a avut loc joi, 19 ianuarie, în Salonul Artelor al Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare. Lucrările expuse aparţin artiştilor: Dobridan-Lini Enikő, Dobridan Emil, Dan Gheorghe, Katona Gyuri, Kovacs Bertalan, Pop Nicolae, Săteanu Felician, Ţenţ Aurel. „Eu fiind martor şi participant la câteva tabere, pot să vă mărturisesc că a fost de fiecare dată o atmosferă destinsă şi distinsă într-un mediu absolut special. Sunt deosebit de onorat că am putut să particip la acest eveniment. Cred că este cea mai bună expoziţie care oferă o selecţie riguroasă şi adună nume mari”, a spus artistul plastic, Bertalan Kovacs. Calitatea expoziţiei a fost remarcată şi de artista plastică Maria Mariş Dărăban. „M-a surprins foarte plăcut întâlnirea cu această expoziţie. E o expoziţie de mare ţinută. Fiecare lucrare este o poezie, este o provocare. Surpriza plăcută vine prin tematică: portret şi peisagistică. Să vezi pe fiecare cum adaugă din sufletul lui, din fantezia lui. E o provocare a naturii. Albul e foarte greu de pictat. Aici s-a descoperit că se poate face o adevărată cultură: să fie şi lumină, şi umbră, şi compoziţie. E multă provocare, multă visare. Fiecare lucrare are o poveste foarte frumoasă”, a concluzionat Maria Mariş Dărăban. Unul dintre expozanţi, Nicolae Pop, s-a arătat încântat de faptul că a avut posibilitatea să participe la această tabără, alături de alţi creatori din zone diferite ale ţării. „Mă bucur deosebit de mult că am participat la această tabără unde ne-am familiarizat un număr de vreo 9 creatori, formând o unitate în diversitate a gândirii şi a plasticii artei. Este oglindită în fiecare lucrare personalitatea fiecăruia. Gama cromatică explodează în diferite lucrări”, a spus Nicolae Pop. Deşi aflată la început, tabăra a devenit un fel de „şcoală de pictură”, iar artiştii cred în continuitatea ei. „Cred că revigorează continuitatea Şcolii de Pictură Băimărene. A fost o perioadă extrem de frumoasă, un sfârşit de toamnă şi un început de iarnă într-un peisaj feeric. Au fost oameni minunaţi din Satu Mare, Cluj, Maramureş. A fost una din taberele foarte reuşite la care am participat pentru că am simţit căldura familiei şi ne-am simţit ca într-o familie. A fost un soi de şcoală de pictură, de schimb de experienţă, de creare de relaţii de prietenii şi cred că va avea continuitate”, a conchis artistul Felician Săteanu. Expoziţia poate fi admirată la Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” din Baia Mare, până în 30 ianuarie.