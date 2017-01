Transmisie muzicală în direct din Vişeu de Sus

Sunetul muzical profund se va auzi săptămâna viitoare în Vişeu de Sus. După transmisiunea în direct realizată în luna octombrie 2016, din Maramureş la New York, sunetele tradiţionale româneşti adaptate la cultura contemporană prin mijloace tehnice moderne vor putea fi audiate online din Vişeu de Sus. „The Deep Sound of Maramureş, un proiect care integrează, în structuri artistice contemporane, cercetări antropologice din aria acustică tradiţională, va fi prezentat publicului larg, în cadrul unei transmisii online din Vişeu de Sus, cu recenzia specială a prof. Ricardo de Ostos, arhitect experimentalist din Londra, într-un eveniment realizat cu sprijinul Institutului Cultural Român. Proiectul propune o abordare hibridă interdisciplinară, fiind un mod insolit de prezentare a unor studii academice: selectate dintr-o infini­tă plajă a posibilelor zgomote naturale, sunetele capătă înţelesuri noi, găsindu-şi un loc inedit în cea mai accesibilă zonă a ariei acustice, muzica”, a punctat iniţiatorul proiectului muzical, Petru Pap, preşedintele Asociaţiei pentru Cultură şi Civilizaţie Maramureş. Concertul va putea fi ascultat online de publicul larg sâmbătă, 28 ianuarie 2017, începând cu ora 18.00, pe patru platforme diferite: youtube.com, Live.ly (musical.ly), Facebook Live şi Snapchat Live Stories. Petru Pap ne-a dezvăluit câteva aspecte legate de evoluţia proiectului muzical inedit.

R: Cum a fost primită transmisia în direct realizată în America?

P.P.: Eu zic că a fost bine primită. Fiind un produs de nişă nu am avut neapărat foarte multă expectativă vizavi de acest lucru. În schimb, feedback-urile, majoritatea din afară, au fost pozitive. Neaşteptat de multe vizualizări a avut concertul. Până la 30.000 de oameni.

R: Ştiu că a avut loc şi un dialog academic la final. Care a fost mesajul transmis?

P.P.: Mesajul a fost unul de conexiuni interculturale. Împreună cu profesorul Lee Blackstone am avut ocazia să facem un mic studiu comparativ de raportare a celor două culturi, un fel de sociologie a culturii şi a artei, a ceea ce se crează în 2016, în România, de mine, ca şi concept de experimentare şi ce se consumă în New York-ul anilor 2016.

R: S-a schimbat puţin traiectoria artistică după acest eveniment?

P.P.: Există o dinamică a acestei schimbări. Cred că niciun proiect artistic nu e uşor de urmărit, în sensul că orice proiect artistic îşi are dinamica personală. Eu nu pot să identific care vor fi paşii următori. Evident eu îi dau direcţa dorită, dar şi continuarea vine oarecum firesc şi peste un anumit timp, proiectul îşi va găsi singur finalitatea. Proiectul în sine are un drum independent, indiferent în ce direcţie vreau să-l duc. Deocamdată am pus accent pe partea muzicală, dar aş vrea să dezvoltăm şi celelalte părţi, respectiv partea academică, partea de film şi concertul pedagogic de cultură experimentală.

R: Ce activităţi v-aţi propus pentru viitorul apropiat?

P.P.: Este acest concert din Vişeu de Sus, care va avea loc în 28 ianuarie, în organizarea Centrului Cultural Social Vişeu de Sus, CFF Vişeu de Sus, Asociaţia Vasile Tomoioagă şi Asociaţia pentru Cultură şi Civilizaţie. Împreună cu dr. Anuţa Pop, colaboratoarea şi prietena mea, am decis să facem o primă reprezentare în zona care a născut proiectul. Proiectul acesta l-am conceput împreună cu ea, în Vişeu de Sus, cu oameni din Vişeu de Sus.

R: De la New York la Vişeu de Sus…Are Maramureşul o semnificaţie aparte, de vreme ce după America, aţi ales Maramureşul pentru o transmisie similară?

P.P.: Vişeul de Sus sau Maramureşul se află din punctul meu de vedere, ca valoare culturală, cel puţin pe aceeaşi treaptă cu New York-ul, dacă nu chiar superior. Adevărul e că pentru mine, Maramureşul, într-o formulă aşa relativ generalistă de a o defini înseamnă în primul rând oameni. Pentru că orice loc, orice spaţiu geografic e definit de oamenii care îl însufleţesc. Eu cu aceşti oameni pe care i-am cunoscut în Vişeu de Sus, Anuţa Pop care e un om cu o pregătire, creativitate şi un devotament deosebit vizavi de tot ce înseamnă activitatea ei profesională, e o onoare deosebită să lucrez cu asemenea oameni. L-aş mai aminti aici pe campionul olimpic Vasile Tomoioagă, un om care face un mare efort pentru a promova România, un efort care de multe ori nu e vizibil, însă astfel de eforturi duc de cele mai multe ori ţara în faţă, Ştefan Andreica, un muzician deosebit, atât din punct de vedere profesional, cât şi personal. Cosmin Tomoioagă, cameramanul nostru, la fel. În echipa noastră mai sunt: Gabriela Cozma, PR şi Evanţia Barca, media communication. Nu poţi lucra decât cu oameni care împart acelaşi sistem de valori umane şi care au o abordare a vieţii identică cu a ta. Eu am avut o mare şansă să mă întâlnesc cu aceşti oameni, fără de care proiectul meu nu ar fi putut să se manifeste.