Biserica şi societatea modernă

Între biserică şi societate este o legătură strânsă, dar invers proporţională: cu cât societatea se modernizează, cu atât rolul bisericii scade. Aceasta se întâmplă din cauză că mijloacele moderne de educaţie nu pun accentul pe morala creştină, ci pe economie şi politică. Se urmăreşte mai mult profitul economic decât cel educativ. Dumnezeu le vede pe toate, fără să se plimbe prin localuri, discoteci, cinematografe, ca să vadă ce se întâmplă acolo. Fără să intre în casele noastre, fără să vadă ce citim (ce nu citim), ce urmărim la televizor sau internet. Sodoma şi Gomora se instalează nu numai în marile oraşe, ci se năpustesc şi asupra satelor şi cătunelor prin emisiunile televizate, cu imagini şi cuvinte murdare, care smintesc mintea tinerilor şi a celor vârstnici. Familia îşi aduce mai puţin aportul la educaţia copiilor, lăsând această treabă pe seama şcolii. Biserica ar trebui să-şi aducă cea mai mare contribuţie la educaţia tinerilor, dar o face mai mult de faţadă. În fiecare an, în perioada 18-25 ianuarie, are loc octava de rugăciune, unde se roagă toate cultele împreună. Cu câţiva ani în urmă, la Mireşu Mare, într-o seară, credincioşii din cultul Baptist au venit la biserica greco-catolică, iar în altă seară, am mers noi la biserica baptistă, rugându-ne împreună. Câtă bucurie am avut atunci când am văzut fiii împăcaţi! Deşi a fost frumos, nu s-a mai continuat, văzând că nici la nivelurile mai înalte nu se face aşa ceva. Anul trecut, în episcopiile din Oradea şi Lugoj, octava de rugăciune totuşi s-a ţinut. De ce la noi nu se ţine? Îi aşteptăm pe credincioşi să se unească în rugăciune (oile fără păstori se pierd). Dorim să scoatem în evidenţă şi să împlinim marea poruncă Dumnezeiască “să iubeşti pe Dumnezeu şi pe aproapele”.

Ionel FĂTCAŞ, Mireşu Mare