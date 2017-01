Meci amical: Viitorul Ulmeni – FC Mara 2010 juniori A 2-1 (0-0)

Viitorul Ulmeni a disputat primul meci amical de la reluarea pregătirilor pe terenul II al stadionului „Viorel Mateianu”, în compania juniorilor A repulicani de la FC Mara 2010 Baia Mare. După o primă repriză albă, în partea secundă s-a marcat de trei ori. Formaţia de liga a III-a antrenată de Dorin Toma şi Dănuţ Sabou a înscris de două ori, prin reuşitele semnate de Ghereben şi Şerban, iar juniorii pregătiţi de Emil Kemenes prin Raul Sabou. Disputa dintre cele două formaţii a fost lipsită de spectaculozitate din pricina terenului acoperit cu gheaţă şi zăpadă. • Viitorul Ulmeni: G. Danciu (30 Anişoreac; 60 Samoilă) – Hauşi, Vanca (46 Radu), Ignat, S. David, Borota (46 C. Păcurar), Şerban, Ghereben, Lihet, Boje şi Feraru. • FC Mara 2010: Pridea – Barbu, B. Mircea, L. Mircea, Variu, G. Mureşan, Bandi, D. Mureşan, C. Tutuţa, Raţiu, R. Sabou.

Azi, 25 ianuarie, de la ora 15.30, Viitorul Ulmeni are stabilit un nou meci amical, de data aceasta în dauna juniorilor B republicani de la FC Mara 2010, partidă ce se va desfăşura tot pe terenul II al stadionului „Viorel Mateianu”. Juniorii A de la FC Mara 2010 au programat mîine, 26 ianuarie, de la ora 11.00, o nouă partidă de verificare, în deplasare, cu divizionara secundă Olimpia Satu Mare.