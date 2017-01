Politice: Cine a pus pe năsălie PNL Maramureş?

În general, PNL Maramureş, încă de la reînfiinţarea în ianuarie 1990, a avut lideri de prestanţă, ca membri şi simpatizanţi loiali. Dar şi zguduiri şi „furtuni” conflictuale, apariţii de multe „aripi”, trădări, excluderea unor aşa-zişi „rebeli”, care solicitau reformarea partidului, ca şi intruşi impuşi de la Centru a unor Caţavenci, gen deputatul Radu Stroe şi alţii.

1. Maramureşul – filon de aur al liberalismului

După ieşirea din CDR, în anul 2000, PNL în Maramureş s-a afirmat – după cum aprecia Mircea Ionescu-Quintus, preşedintele partidului şi Cetăţean de onoare al Băii Mari din 1998 – ca „un filon de aur al liberalismului”. În acelaşi an, şi academicianul Nicolae Manolescu, preşedintele Consiliului Naţional al PNL, aflat cu treburi electorale în judeţ, aprecia la 13 iunie în presa locală că „Maramureşul este unul dintre judeţele fruntaşe liberale. Am găsit aici – şi se referea la conf. univ. dr. Cristian Anghel, primarul Băii Mari, la Nicolae Bindiu, primarul Cavnicului, la alţi lideri din Seini, Sighet etc. – oameni ca pe vremurile bune ale politicii româneşti. Cînd se va scrie, istoria va spune că primul pas în liberalism s-a făcut în Maramureş”. Poate este cam exagerat, dar a „dat bine” liberalilor.

Invocînd acele vremi „de aur”, recent şi secretarul general (demisionar) al PNL Maramureş, Călin Bota, spunea că prin „onestitate şi răbdare, cu liberalii adevăraţi, vom redeveni – după eşecul ruşinos la alegerile din 11 decembrie 2016, cînd au cîştigat doar un loc de deputat în Parlament – O FORŢĂ POLITICĂ, care făcea din Maramureş UN POL AL LIBERALISMULUI ROMÂNESC”, impunîndu-se prin principiul brătienist „PRIN NOI ÎNŞINE” (Graiul Maramureşului, 30.12.2016).

2. „Divorţaţi” din PSD – lideri „unicat” ai PNL Maramureş

După 2010, în PNL Maramureş s-au infiltrat nu Caţavenci din Bucureşti, ci intruşi din zonă. Între ei, paradoxal, doi erau „divorţaţi” din PSD. Cătălin Cherecheş, deputat, fost lider al TSD şi vicepreşedinte al filialei judeţene social-democrate, s-a impus ca preşedinte al Organizaţiei PNL Baia Mare în iulie 2010. Cu reale virtuţi de lider, cu o abilă diplomaţie, acesta, împreună cu un grup de tineri „lupi” ai PNL, a dat o „lovitură de palat” în Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, detronîndu-l pe viceprimarul PSD Mircea Dolha. A cîştigat, prin carisma sa, care a pus „suflet”, fotoliul de primar al Băii Mari. El s-a derobat degrabă de haina liberală ca independent, mai tîrziu îmbrăcînd-o însă mascat pe cea UNPR-istă, ales vicepreşedinte Central al partidului generalului Oprea.

Al doilea PSD-ist „fruntaş” care s-a infiltrat în PNL Maramureş, cucerind „inimile” mărinimoase ale copreşedinţilor Noului PNL, Alina Gorghiu şi Vasile Blaga, a fost deputatul Mircea Dolha, mulţi ani viceprimar şi etern candidat la funcţia de primar al Băii Mari. Acesta a fost numit în iulie 2016 lider UNIC al noului PNL Maramureş. Orgolios, trufaş, cu un aer triumfalist, acesta a declarat că PNL Maramureş va obţine cel puţin 30% din sufragiile maramureşenilor la alegerile din 11 decembrie 2016 şi 3-4 parlamentari. „Partidul lui Dolha” abia a cîştigat un loc de deputat, prin dr. Viorica Cherecheş! Liderul „unic” a intrat acum într-un con al tăcerii şi penitenţei. Curaţii liberali – între care Călin Bota, Cristian Niculescu-Ţâgârlaş şi alţi 50 de demisionari „de onoare” din BPJ Maramureş îl consideră pe Mircea Dolha „principalul vinovat pentru eşec”!

3. Resuscitarea „mortului întins pe masă cu vată în nări şi mîinile reci pe piept”

Cu siguranţă, dacă noii lideri ai PNL Maramureş vor reuşi să „măture” intruşii şi profitorii, care au compromis „polul de aur al liberalismului”, cum era văzut Maramureşul –, prin „regăsirea şi reaşezarea spiritului liberal”, cu LIBERALI ADEVĂRAŢI vor situa partidul acolo unde îi este locul, cîştigător în viitoarele confruntări electorale. Dar, aşa cum spunea Călin Bota: „PRIN NOI ÎNŞINE, căci PRIN ALŢII AM VĂZUT UNDE AJUNGEM!”

Ca şi PNL central, şi PNL Maramureş, prin „aportul” unor falşi liberali, a fost aşezat – cum aprecia recent Andreea Paul, fost vicepreşedinte al PNL – ca „un mort întins pe masă cu vată în nas şi cu mîinile reci pe piept”. Aceasta a cerut crearea unui „Grup de reformă a partidului”.

Cu mult interes, liberalii adevăraţi şi simpatizanţii lor din Maramureş aşteaptă cu nerăbdare „resuscitarea cadavrului” printr-o „aparatură politică” miraculoasă, de trezire la realitate, fără trufie, aroganţă şi triumfalism de paradă „gen Dolha” et Comp.

P.S. Luni, 16 ianuarie 2017, Mircea Dolha a fost debarcat din funcţia de lider unic al PNL Maramureş. Locul lui a fost luat de liberalul Ionel Bogdan, ca interimar, care-l are alături pe Gavril Ropan (PDL), primarul comunei Coroieni, urmărind ca ţintă reorganizarea şi pregătirea alegerilor în PNL Maramureş la 27 de ani de la reînfiinţare.