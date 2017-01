A apărut un nou număr al Revistei Memoria Ethnologica

Recent a ieşit de sub tipar numărul 60-61, iulie – decembrie 2016 (An XVI), al Revistei de patrimoniu ethnologic şi memorie culturală Memoria Ethnologica, publicaţie editată de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tra­diţionale Maramureş şi Consiliul Judeţean Maramureş.

Cu un sumar bogat, în cele peste 240 de pagini ale recentului număr al revistei regăsim articole şi studii semnate de Cristian Cioancă (Antropologia imaginarului din basmul fantastic românesc), Mirela Kozlovsky (Elemente de limbaj muzical specifice folclorului tătăresc și dacoromânesc din Dobrogea), Carmen Dărăbuş (Imaginar urban central-european), Ciprian Coc (Păstoritul la Botiza), Pamfil Bilţiu, Maria Bilţiu (Înmormântarea pe Valea Slănicului Moldovei), Livia Ardelean (Câteva aspecte privind portul popular din Maramureș), Isabela Csiszár (Cîteva considerații cu privire la ceremonialul funerar din Maramureș) şi Ştefan Mariş (Raportarea la univers-de la știință la revelațiile mistice). Demersul de cercetare, conservare şi promovare a culturii tradiţionale din Maramureş este completat şi prin publicarea unor colecţii de folclor, descrieri ale unor obiceiuri, observaţii asupra unor rituri etc. semnate de Florin Avram (Colinde), Vasile Bele (Nunta tradiţională), Ioan Bota (Colindatul în Copalnic-Mănăştur), Maria Poduţ (Obiceiuri pastorale din Rozavlea), Ştefan Andreica (Basme maramureşene culese în anul 1914), Ioan Pop-Tupiţa (Poveşti din Maramureşul Istoric), Florin Vasile Pop (Staurul Florilor). Recenziile unor apariţii editoriale din domeniul etnologiei sunt semnate de Ioan Taloş şi Loredana-Maria Ilin-Grozoiu.

Revista a debutat în peisajul cultural românesc în anul 2001 iar în prezent este recunoscută atât în plan naţional (acreditată C.N.C.S., nivel C), cât şi internaţional, fiind indexată într-o importantă bază de date BDI EBSCO (U.S.A). Având un mare număr de colaboratori de prestigiu din lume, Memoria Ethnologica a reuşit să se impună ca o revistă de primă importanţă în peisajul ştiinţific internaţional.

Noul număr al revistei a fost deja expediat colaboratorilor, instituţiilor de cercetare în domeniul etnologiei şi bibliotecilor din ţară şi străinătate. Revista poate fi achiziţionată de la sediul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureş, str. Culturii 7A, Baia Mare. (F.P.)