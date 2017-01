Discuţii aprinse în Consiliul Judeţean

Aleşii judeţeni s-au întrunit în şedinţa ordinară a lunii ianuarie. Pe ordinea de zi au figurat 13 proiecte, dintre care primul, legat de validarea mandatului unui consilier local, a fost retras din start. Până să se intre însă la dezbaterea proiectelor, consilierii judeţeni au discutat aprins pe tema participării delegaţiei maramureşene la Târgul de turism de la Viena.

Mărul discordiei l-a reprezentat neparticiparea comunei Ocna Şugatag la acest târg de turism, în condiţiile în care localitatea a fost numită oficial staţiune balneoclimatică de interes naţional. În schimb au participat alte comune, cu o tradiţie mai mare sau mai mică în turism. Aleşii liberali au fost cei care au ridicat problema: „În judeţul Maramureş avem o staţiune balneoclimaterică, adică localitatea Ocna Şugatag. Am totuşi o întrebare: am avut prezenţi la Târgul de turism de la Viena primari din Vişeu de Sus, de la Borşa etc. Oare nu era bine ca să fie prezent şi primarul din Ocna Şugatag, chiar dacă din punct de vedere politic are o altă culoare decât ceilalţi primari prezenţi acolo?”, a spus consilierul judeţean Călin Bota, în plenul şedinţei.

Preşedintele CJ le-a răspuns liberalilor

Şeful administraţiei judeţene i-a răspuns consilierului PNL, cu toate că replica nu a fost pe placul lui Călin Bota: „Nu are absolut nicio legătură culoarea politică. Nu ştiu de ce încercăm de fiecare dată să aducem în discuţie politica atunci când vorbim despre administraţie şi la începutul unei şedinţe de Consiliu Judeţean (CJ) să abordăm teme politice în loc să ne abţinem! Dar o să vă iert, domnule consilier Bota, de fiecare dată, pentru că eu înţeleg că veniţi dintr-un mediu destul de afectat de o politică proastă, adică de la municipiu. La Consiliul Judeţean noi încercăm să facem administraţia judeţului indiferent de culoarea politică. Am avut de la începutul anului vreo trei întâlniri cu domnul primar din Ocna Şugatag, pe care sigur că-l sprijinim şi o să încercăm să-l ajutăm în măsura în care, în această perioadă, la Ministerul Turismului am discutat cu ministrul direct. Încercăm să prindem toate investiţiile pe care Ocna Şugatag le are în domeniul turismului în master-planul naţional pentru dezvoltarea turismului, care va fi, până în luna mai, iunie, elaborat de către noul ministru”, a explicat Gabriel Zetea, preşedintele CJ Maramureş. De asemenea, el i-a mai recomandat colegului său nemulţumit să lase haina politică la intrarea în sala de şedinţe.