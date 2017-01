FRONTIERA: Motostivuitor căutat în Italia depistat în vamă

Poliţiştii de frontieră din Borş au descoperit un moto-stivuitor, declarat furat din Italia, pe care un cetăţean ro­mân încerca să-l introducă în ţară.

În data de 26 ianuarie, în jurul orei 19.30, s-a prezentat la PTF Borş, judeţul Bihor, pe sensul de intrare în ţară, cetăţeanul român, Ioan M., în vârstă de 34 de ani, din judeţul Braşov, care conducea un autocamion marca „Man” şi remorcă marca „De Rema”, înmatriculate în România.

Acesta transporta, conform documentelor de transport prezentate, un motostivuitor, marca Toyota pentru uz propriu, cu destinaţia Vaslui.

Cu ocazia verificărilor efectuate de poliţiştii de frontieră în bazele de date, a rezultat faptul că, motostivuitorul figurează ca “bun căutat pentru confiscare” alertă introdusă de Italia în data de 27.05.2016.

Faţă de cele constatate, şoferul a declarat că nu avea cunoştinţă despre faptul că utilajul în cauză era furat.

Utilajul, în valoare de 6.000 euro, a fost indisponibilizat, iar poliţiştii de frontieră au întocmit actele de urmărire penală pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire, la finalizarea cazului urmând a fi luate măsurile legale ce se impun.

Un cetăţean turc intenţiona să iasă ilegal din România

Poliţiştii de frontieră din Nădlac – Nagylak au depistat un bărbat, din Turcia, care a încercat să iasă ilegal din ţară, ascuns pe şasiul unui automarfar.

În data de 27 ianuarie, în jurul orei 05, la PTF Nădlac – Nagylak s-a prezentat, la ieşirea din ţară, cetăţeanul turc Saglam Z., în vârstă de 57 de ani, conducând un automarfar, înmatriculat în Turcia, şi care transporta, conform documentelor de însoţire a mărfii, peşte din Turcia pentru o societate comercială din Polonia.

La controlul fizic al autovehiculului, poliţiştii de frontieră au constatat că, pe antepenultima axă a mijlocului de transport se află ascunsă o persoană, de sex masculin.

În urma verificărilor s-a stabilit că, cel în cauză este cetăţean turc, Aydin R., în vârstă de 26 de ani. La cercetări, conducătorul auto a declarat că nu are cunoştinţă despre modul în care conaţionalul său s-a ascuns sub camion. Aydin R. a declarat în cadrul primelor cercetări că dorea să ajungă în Spaţiul Schengen şi a recurs la această metodă deoarece nu avea o viză care să îi permită acest lucru.

Lui Aydin R., poliţiştii de frontieră i-au întocmit acte de urmărire penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat, iar şoferului turc pentru complicitate la tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie luate măsurile legale ce se impun.