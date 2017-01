Gheorghe Roman, un opincar îndrăgostit de meşteşugul său

Meşterul Gheorghe Roman se declară îndrăgostit de portul popular. Îi place să creadă că are şi el o contribuţie la ducerea mai departe a tradiţiilor. Maramureşeanul în vârstă de 75 de ani nu îşi poate ima­gina cum ar arăta o zi fără să ia ustensilele în mână şi să lucreze cu răbdare, dar şi cu multă migală la opincile pe care le poartă cu mândrie şi cu demnitate. De altfel, opincile ieşite din mâinile lui, au ajuns şi peste hotare. Spune că opincile sale „au mare căutare. Am opinci şi în America, Olanda, Franţa, Italia, Spania, polonia. Din Polonia au venit şi mi-au luat interviu”.

“Nu vă puteţi închipui cu câtă dragoste lucrez”

Gheorghe Roman s-a apucat de confecţionatul opincilor în urmă cu mai bine de 40 de ani. În 1969, când s-a căsătorit, soţia lui a purtat opinci. „Soţia mea, aşa a fost mireasă: cu opinci. S-au purtat o bucată de vreme opincile, acum a venit altă modă”, a mărturisit Gheorghe Roman. O vreme şi-a întrerupt această îndeletnicire, pentru că avea de lucru în fierărie, însă de vreo 6 ani este constant în confecţionatul opincilor. „Eu am fost fierar 40 de ani. Am lucrat ca fierar. Am 400 de căruţe realizate, toate uneltele agricole. Acum mai bine de 40 de ani am făcut prima dată opinci. De vreo 5-6 ani m-am apucat serios să-mi fac opinci”, a mai spus Gheorghe Roman În Bârsana, acolo unde locuieşte nu prea mai sunt meşteri opincari. A rămas cam singurul din zonă, însă nu ar vrea în ruptul capului să renunţe la această pasiune. „La mine e literă de lege să mă îmbrac în costumul popular şi în opinci. Nu-i uşor să confecţionezi opinci, trebuie să fii tare atent, dar nu vă puteţi închipui cu câtă dragoste lucrez”, a afirmat Gheorghe Roman. Meşterul opincar recunoaşte că iubeşte mult toate elementele ce ţin de portul popular.

Revine moda opincilor?

Crede cu tărie că lumea se va întoarce la tradiţii şi că vor reveni la modă opincile, dar şi straiele populare. „La noi la biserică era obicei să fii îmbracat în costum popular. La un moment dat a venit un profesor din Cluj şi a asistat la Liturghie. După ce s-a terminat Liturghia, i-a cerut preotului să-i permită să vorbească şi a zis: «nu vă puteţi închipui ce văd eu la dumneavoastră. Aveţi un tezaur extraordinar». Eu nu ţin la mine cât ţin la acest costum popular. Cred că lumea se întoarce la obicei. Am trei nepoţi şi le-a făcut mama lor cioareci, gube, cămăşi. Au venit la biserică aşa îmbrăcaţi. Mi-a venit să plâng când i-am văzut”, a mai punctat meşterul opincar. Şi-ar dori să aibă ucenici care să ducă mai departe opincăritul. A avut câteva solicitări din partea unor persoane care au dorit să înveţe, însă deocamdată lucrurile nu s-au concretizat. Gheorghe Roman, care a ajuns la vârsta de 75 de ani, ţine să precizeze că nimic din ce a relizat nu i-ar fi reuşit dacă nu ar fi avut-o alături de el pe soţie. O poartă în suflet ca pe o icoană şi spune răspicat şi cu tărie ori de câte ori are ocazia, că fără femeia ce i-a fost alături aproape 50 de ani, viaţa lui nu ar fi fost aceeaşi. „Am o soţie deosebită. Costumul purtat e realizat de ea. Mai rar să se nască aşa o femeie. Are toate calităţile. Ştie orice să facă. Nu am cuvinte. Apreciez femeile. Cât munceşte o femeie să facă un astfel de costum”, a concluzionat Gheorghe Roman din Bârsana.