Prima şedinţă a Comisiei de Dialog Social din acest an a avut loc la Palatul Administrativ joi, 26 ianuarie, şi a fost condusă de subprefectul Gavriş Ardelean. Cu această ocazie, subprefectul a prezentat raportul de evaluare a activităţii comisiei în anul 2016.

În cursul anului trecut, Comisia de Dialog Social s-a întrunit de 8 ori, un număr care reflectă interes din partea partenerilor pentru problemele reale şi punctuale. S-au identificat probleme şi s-au propus soluţii în diferite cazuri, cum ar fi disfuncţionalităţi în aplicarea unor legi, chestiuni privind salarizarea diferitelor categorii de angajaţi, funcţionarea consiliilor consultative sau de administraţie a serviciilor publice descentralizate, cererea de intrare în faliment a CNMPN Remin SA etc. În cursul anului trecut au avut loc 8 mitinguri şi o grevă cu menţinerea programului de lucru, cu solicitări punctuale şi sectoriale ale organizaţiilor sindicale, ulterior fiind solicitate întâlniri în cadru de reprezentare restrânsă în vederea informării Instituţiei Prefectului.

În continuare, membrii comisiei au prezentat principalele lor nemulţumiri la început de an, cele mai multe având ca obiect salarizarea diferitelor categorii de angajaţi. Florin Hossu, liderul Cartel Alfa Maramureş, s-a referit în principal la salarizarea asistenţilor personali. Conform OUG 2/2017, salariile acestora ar fi trebuit să crească, însă acest lucru nu s-a întâmplat în toate unităţile administrativ-teritoriale. Pe de altă parte, Florin Hossu a solicitat majorări salariale pentru toate categoriile de salariaţi din instituţiile bugetare, la această oră existând anumite „discriminări”. Totodată, liderul sindical a cerut facilitarea unei întâlniri cu parlamentarii maramureşeni, în vederea propunerii unor modificări legislative.

Subprefectul Gavriş Ardelean a amintit faptul că şi reprezentanţii asociaţiilor de pensionari au solicitat o întâlnire cu parlamentarii şi a promis că va face demersuri pentru ca ea să aibă loc. În ceea ce priveşte plata indemnizaţiilor asistenţilor personali, conform datelor centralizate până la această oră de Instituţia Prefectului aceasta se face conform legii în marea majoritate a UAT-urilor. Există, totuşi, a amintit subprefectul, categorii de salariaţi în sistemul bugetar cărora nu le-au fost majorate salariile din anul 2009. Acestea sunt foarte mici, mult sub salariul minim actual, întrucât grila de salarizare nu a fost modificată. Gavriş Ardelean a precizat că majorările salariale prevăzute în OUG 2/2017 nu se aplică nici personalului contractual din cadrul Instituţiei Prefectului, ceea ce generează nemulţumiri.

Liviu Pop, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Pro-Administraţie din România, Filiala Maramureş, s-a declarat nemulţumit de faptul că Guvernul a adoptat miercuri, 25 ianuarie, o Ordonanţă de Urgenţă privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2017, prorogarea unor termene precum şi unele măsuri fiscal-bugetare. În cuprinsul acestei OUG se menţionează suspendarea, printre altele, a acordării tichetelor de masă şi a voucherelor de vacanţă. Liviu Pop a afirmat că e necesară precizarea unui termen de la care aceste tichete şi vouchere urmează să fie acordate şi, în acest sens, a cerut ca Instituţia Prefectului să se adreseze Ministerului Muncii.

Ştefan Petricean, coordonator regional al Confederaţiei Meridian, a solicitat ca Direcţia Judeţeană de Statistică să prezinte un raport al indicatorilor economici şi sociali la nivel de Maramureş, comparativ pentru ultimii doi ani, pentru a se putea verifica dacă există o evoluţie. Petricean a afirmat că, în ceea ce priveşte organizaţia pe care o reprezintă, propunerile făcute în şedinţele comisiei de anul trecut şi-au găsit materializarea.

Mircea Ciocan, reprezentantul Sanitas Maramureş, a arătat că ar fi benefică pentru Baia Mare valorificarea unor situri industriale, cum ar fi turnul de la Combinat, în scopuri turistice, însă propunerea sa, care nu e nouă, nu a găsit ecou la administraţia locală. În completarea celor spuse de Mircea Ciocan, Ştefan Petricean a afirmat că ar putea fi folosite şi alte imobile din muncipiu, cum ar fi sediul Remin sau Hotelul Maramureş, însă pentru acest lucru ar fi nevoie de completarea şi modificarea Legii insolvenţei, astfel încât active care nu concură la relansarea activităţii de după insolvenţă a societăţii în cauză să fie date în plată administraţiilor locale în vederea stingerii datoriilor înregistrate către acestea.

Revenind la problema salarizării, s-a vorbit la şedinţă despre neaplicarea unei sentinţe judecătoreşti care prevede sporuri pentru personalul din învăţământ care lucrează în condiţii vătămătoare şi grele, dar şi despre salariile din instituţiile deconcentrate, existând cazuri în care acestea nu au fost majorate de foarte mult timp.

În final, subprefectul Gavriş Ardelean a cerut sugestii în ceea ce priveşte tematicile care urmează să fie abordate la şedinţele Comisiei de Dialog Social, precizând că acestea se pot depune în scris la Instituţia Prefectului până în data de 20 a fiecărei luni. În funcţie de aceste tematici va fi configurat programul de întâlniri din acest an. În final, subprefectul i-a asigurat pe cei prezenţi că va purta discuţii cu parlamentarii maramureşeni şi va trimite adrese către ministere ori de câte ori va fi necesar, astfel încât activitatea desfăşurată în cadrul comisiei să fie una fructuoasă. (V.B.)