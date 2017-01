Culori Pentru Pace sau curcubeu peste Tisa

Expoziţia internaţională şi itinerantă „Culori Pentru Pace” a fost găzduită în ultimele două săptămâni la Şcoala de Arte din Slatina (Ucraina).

Reamintim că această expoziţie a putut fi vizitată şi la Muzeul Maramureşului din Sighetu Marmaţiei, la finele anului trecut, în cadrul Festivalului Naţional ”Cum e Datina Străbună”, organizat de Clubul Copiilor din municipiul din stânga Tisei. La vernisajul din Slatina au vorbit preşedintele asociaţiei italiene „I Colore Per La Pace” Antonio Gianelli, secretara asociaţiei Ileana Pop, directorul Clubului Copiilor din Sighet, Ioan Munteanu, şeful secţiei Cultură a Administraţiei raionale Teceu, Vasile Hudac, primarul orăşelului Slatina, Gheorghe Uhali, viceprimarul Ianoş Kocserha, preşedintele asociaţiei ”Nadia”, Mihai Tocar, directorul Şcolii de Arte, Eva Vainaghi.

Preşedintele Antonio Gianelli a subliniat că ideea proiectului internaţional „I Colore Per La Pace” constă în a demonstra că în lumea întreagă copiii doresc Pace şi tind spre aceasta. Pe parcursul unui an au fost colectate peste 4.000 de desene pe tema Păcii, realizate de copii cu vârste cuprinse între 4-10 ani din mai mult de 80 de ţări de pe 5 continente.

Expoziţia a fost prezentată în multe ţări. În dreapta Tisei, a ajuns graţie lui Antonio Gianelli, Ioan Munteanu, Mihai Tocar şi Evei Vainaghi.

Expoziţia a fost vernisată în prezenţa Consulului României la Solotvino E.S. Gabriel Nicola, diplomatului Lucian Indreiu, primarilor şi directorilor de grădiniţe şi şcoli din localităţile româneşti din raioanele Teceu şi Rahău.

Mihai Tocar ne relatează că 16 copii din Ucraina au primit diplome pentru desenele trimise. La finele săptămânii trecute, Expoziţia itinerantă a plecat spre Teceu (Teaciv), urmând apoi a fi găzduită la Ujgorod şi Cernăuţi.