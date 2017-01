Liliacul curios de la Prefectură

Ieri, a avut loc şedinţa Comisiei judeţene Maramureş pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor – a durat 90 de minute, timp în care au fost validate 200 de cereri, 191 pentru teren agricol şi 9 pentru teren cu vegetaţie forestieră, pentru petenţi din 25 de comune şi oraşe.

Ungur Vasile din Ungureni, comuna Cupşeni, a primit dreptul la titlu de proprietate pentru 1,40 ha de teren agricol din zona necooperativizată. A depus: cerere datată 26 ianuarie 2016, adeverinţă din Registrul Agricol 1986-1990 cu 1,37 ha, cartea sa de identitate şi declaraţii de martori. Comisia locală a propus admiterea solicitării, motivînd că face dovada proprietăţii cu RA şi martori. Comisia judeţeană a admis 1,40 ha, probabil atîta teren există la faţa locului.

Buda Dumitru din Ungureni a cerut titlu pe 0,80 ha, dovedind proprietatea cu RA pe 2,85 ha şi martori. Cererea a fost aprobată. Probabil pe diferenţa de teren are acte de intabulare.

Buda Gavrilă din Ungureni a solicitat 0,90 ha, moştenire după tată. În RA are 1,67 ha. Omul a prezentat certificatul de deces al tatălui său, certificatul său de căsătorie şi cartea sa de identitate. Comisia judeţeană a validat 0,90 ha.

Baias Petru din Bîrsana a primit 7,59 ha de teren agricol. A prezentat RA 1985-1989 pe 5,40 ha, teren necooperativizat – aşa rezultă din referatul Comisiei locale de fond funciar. Terenul nu a fost trecut în proprietatea statului şi nu a fost cerut de alte persoane. Este în folosinţa numitului şi acesta plăteşte impozit. Nu are litigiu cu vecinii. A prezentat plan de amplasament şi delimitare, declaraţie pe propria răspundere şi declaraţii de martori.

La Călineşti, Bălin Eudochia domiciliată în Bucureşti a primit 0,38 ha. Mănăilă Petru din Deseşti are 0,50 ha, în sectoarele cadastrale 29 (899+1.626 mp) şi 20, pentru 2.534 ha. În Moisei, Albu Ioana, 0,15 ha, după tatăl său. Hotea Ileana din Giuleşti, 0,35 ha în sectorul cadastral 18. Toma Maria din Băiţa, 0,87 ha, în sectorul cadastral nr. 31, teren necooperativizat. Micle Ioan din Nistru, 0,15 ha, sector 15. Cererea lui Berinde Dorin din Baia Mare a fost amînată, pentru a primi 0,52 ha de teren agricol, după mama sa (rezerva de teren este zero!). Bota Ana din Vişeu de Sus a primit 741 mp, în sectorul 55.

Comisia a îndreptat mai multe erori materiale: Anuca era scrisă Ana. Au fost validate terenuri reconstituite prin sentinţe civile. Astfel, Teleki Samoil din Rîmnicu Vîlcea şi Pătru Reghina Eva din Arad au reuşit să anuleze titlul de proprietate al Bisericii Ortodoxe Stoiceni şi să obţină ei suprafaţa de 984 mp teren agricol (probabil, în zona cu ape minerale). În Dragomireşti, s-a dat un teren forestier în zona Chicere, pentru Ion Ţicală. O suprafaţă de 20 ha de pădure de la Bîrsana, pentru Vancea Pălăguţa din Sighet, a fost respinsă pe motiv că cererea s-a pierdut (există numărul de înregistrare la intrări) – femeia poate să-şi obţină dreptul în instanţă, comisia judeţeană considerînd că lipseşte cererea.

Herman Gheorghe din comuna Groşi a reuşit să anuleze prin instanţă titlul de proprietate al Mariei Bolte, pentru 1.700 mp. Procesul durează din … 1994.

Composesoratul Stejatul din Tg. Lăpuş a cerut 181,78 ha de teren cu vegetaţie forestieră, dar Comisia locală va trebui să refacă Anexa 3, iar la şedinţa de luna viitoare cererea va fi validată la judeţ.

Spre sfîrşitul şedinţei, un liliac a început să zboare prin sala de şedinţă, spre amuzamentul membrilor, al comisiei tehnice şi al invitaţilor de la comisiile locale de fond funciar. Problema a fost rezolvată prin deschiderea ferestrei şi puţină … agitaţie cu mapele pe sus. De s-ar elibera din Prefectură şi titlurile de proprietate atît de uşor!

În finalul şedinţei, şefa de serviciu Rodica Pop şi consilierul juridic Diana Pop Laar au prezentat o informare privind procesele în care este implicată Comisia judeţeană pentru stabilirea drepturilor de proprietate privată asupra terenurilor. Cele mai interesante procese sînt cele cu composesoratele din Borşa. E vorba de dosarul 1.572/336/2016 strămutat de la Judecătoria Vişeu de Sus la Judecătoria Sighetu Marmaţiei, cu termen în 23 februarie 2017, în care se solicită anularea titlului de proprietate nr. 20.002 din 2 noiembrie 2006, pentru Composesoratul Cisla, care la rîndul lui a deschis proces la Tribunalul Maramureş prin care se cere suspendarea adresei administrative nr. 12.536/D94 emise de Comisia judeţeană. Pe rolul instanţelor, Comisia judeţeană apare în 135 de dosare.