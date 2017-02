Mii de persoane au audiat sunetele vechi ale Maramureşului

Transmisia „Deep Sound of Maramureş” din 28 ianuarie s-a bucurat de o audienţă totală cumulată de 45.000 de persoane, cu un postreach de 55.031 pe Facebook si o expunere totală de 80.000 de persoane în perioada evenimentului, potrivit statisticilor realizate de organizatori. Proiectul „The Deep Sound of Maramureş” a fost prezentat în premieră la Haga, iar la finalul anului trecut, a fost făcut cunoscut într-o transmisie duplex între Baia Mare şi Sociology State University din New York. Sâmbăttă, 28 ianuarie, Sunetele vechi ale Maramureşului au putut fi audiate în Vişeu de Sus, dar şi pe platformele online. Iniţiatorul acestui proiect, Peter Gate, alături de instrumentistul Ştefan Andreica şi dansatorii Ansamblului Maramureşul au organizat concertul live într-un loc atipic, în incinta CFF Vişeu de Sus, unde poate fi găsită Mocăniţa, una dintre ultimele locomotive cu abur din lume care circulă pe o cale ferată forestieră. Peter Gate – compozitor si muzician experimentalist, prin proiectul lui muzical unic, doreşte introducerea conceptului de cultură experimentală bazată pe creativitate şi valoare. Sursa inspiraţională pentru proiectul The Deep Sound of Maramureş constă în colectarea şi revalorificarea sunetelor vechi din zona Maramureşului, proiectul fiind de asemenea unul de turism cultural.