Adrian Todoran, singurul parlamentar din Maramureş ce a luat parte la protestele din Capitală

Ce v-a determinat să mergeţi în mijlocul protestului de la Bucureşti?

A.T: Faptul de a fi solidar cu maramureşenii ce au ieşit în stradă pentru a manifesta împotriva ordonanţei graţierii şi a modificărilor aduse codurilor penale, eu fiind la Bucureşti întrucât a început o nouă sesiune parlamentară. Am văzut tineri, bătrâni, familii, oameni de toate vârstele ce au lăsat totul deoparte şi au protestat împotriva unor abuzuri făcute de actualii guvernanţi.

E vorba de apărarea unor principii şi valori pentru care în ’89 la Revoluţie au murit oameni. Ne aflăm într-un punct zero al democraţiei româneşti, unde trebuie să vedem fiecare cine suntem, ca persoană şi naţiune. Dacă vrem un stat unde nimeni să nu fie mai presus de lege ori tolerăm o cloacă politică condusă de penali.

Suntem în faţa celor mai ample manifestaţii din ultimii 27 de ani, ce a făcut ca sute de mii de oameni să se revolte în întreaga ţara ?

A.T: Dispreţul şi cinismul la adresa tuturor românilor cinstiţi, arătat de către Guvernul Dragnea (Grindeanu). Deciziile luate în noaptea de 31 ianuarie de coaliţia guvernamentală PSD-ALDE, referitoare la modificările Codului Penal şi adoptarea ordonanţei graţierii, totul făcut pe furiş şi în beneficiul unor politicieni sau acoliţii lor cercetaţi penal, a dat naştere unui sentiment de mâhnire în rândul populaţiei, fără precedent. Ce s-a întâmplat în acea noapte a fost un act de hoţie instituţională dictat de un individ lipsit de orice urmă de moralitate şi capabil să sacrifice o ţară întreagă pentru ca el să nu ajungă la puşcărie.

Dragnea şi PSD au crezut că promisiunile electorale au să ţină oamenii acasă. Cei aproape 500.000 de cetăţeni ieşiţi în stradă le-au arătat contrariul, că poţi să lupţi pentru nişte principii fără ca cineva să-ţi pună ceva în buzunar. Ei sunt reale modele, iar pentru mine, să fiu alături de aceşti oameni de onoare, a fost o experienţă profundă ce n-am s-o uit niciodată.

Care credeţi că o să fie finalitatea evenimentelor?

A.T: Mai sunt câteva zile în care unitatea românilor de bună-credinţă poate să schimbe lucrurile. Probabil vom ieşi din ce în ce mai mulţi în stradă, iar Guvernul PSD-ALDE să realizeze măcar în al doisprezecelea ceas gravitatea actelor sale şi să retragă ordonanţa. Încă nu au trimis spre votare în Parlament, Bugetul pentru 2017, nu au realizat nimic din ce au promis în programul electoral, prima şi singura lor grijă de după câştigarea alegerilor a fost cum să fie scăpaţi ei şi apropiaţii lor de problemele penale. Au aruncat ţara într-o criză instituţională, economică şi de siguranţă cum nu s-a mai întâlnit. O vor plăti scump şi Dragnea şi Grindeanu şi Iordache, nu-i vom lăsa să-şi bată joc de viitorul României, al părinţilor sau copiilor noştri. (P)