Mihai Lămboiu şi încă şase băimăreni, convocaţi la naţionala Under 20

Pînă pe data de 15 februarie reprezentativa de rugby a României Under 20 de ani s-a reunit în cel de-al doilea stagiu de pregătire centralizată, după cel de la Izvorani. Sub comanda celor doi băimăreni, Eugen Apjok (antrenor principal) şi Răzvan Popovici (antrenor cu linia de treisferturi), în cantonamentul de la Constanţa sînt prezenţi un număr de 36 de sportivi. Din lotul CSM Ştiinţa Baia Mare (vicecampioana României) face parte aripa de 1,81 m – 83 kg, Mihai Lămboiu. Singurul stranier convocat de Eugen Apjok este jucătorul din linia a doua Mihai Matei, un produs sută la sută băimărean, actualmente jucător în Franţa la Tarbes Pyrenees Rugby. În cadrul acestui stagiu de pregătire se va pune un accent deosebit pe organizarea apărării, a jocului cu piciorul precum şi a atacului. Stejăreii se pregătesc intens pentru apropiatul Campionat European găzduit de Bucureşti în perioada 25 martie – 4 aprilie. Pe lîngă componentul CSM Ştiinţa, Mihai Lămboiu, la naţionala Under 20 a României au fost convocaţi şi cinci componenţi ai CSŞ 2 CNE Baia Mare. Pilierii Iulian Hartig şi Laurenţiu Nica, jucătorul de linia a II-a Ştefan Iancu, centrul Codrin Bercu şi aripa Paul Herman.