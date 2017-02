Inundaţii în cartierul Ferneziu

Ploile abundente din ultimele zile, care au dus la topirea bruscă a mormanelor de zăpadă şi gheaţă, au creat probleme şi în cartierul Ferneziu al municipiului Baia Mare.

Pe strada Uzinei, oamenii au fost nevoiţi să se încalţe cu cizme de gumă pentru a se putea deplasa. Localnicii spun că au apelat şi la instituţiile abilitate, dar reprezentanţii acestora au ridicat din umeri şi au concluzionat că nu vor putea interveni decât în momentul în care se opreşte ploaia. Aşa că, oamenii au apelat la diferite tertipuri pentru a nu se uda. Unii mai tineri au întins o mână de ajutor copiilor şi celor mai în vârstă, acceptând să-i “treacă’’ de pârâul format în urma ploilor, pe braţe sau în spate, pentru a putea ajunge la serviciu sau acasă, fără probleme.

Pârâu format pe strada Uzinei

Problemele au început în cartierul Ferneziu încă de vineri, 3 februarie. Apa a ieşit pe mai multe străzi din zonă. Cele mai mari dificultăţi s-au înregistrat pe strada Uzinei. Oamenii au asistat nepuincioşi la intrarea în curţi şi gospodării a apei. Pe stradă şi pe trotuare abia s-a putut circula, pentru că puhoaiele de apă nu au mai putut fi înghiţite de gurile de canal. Unii dintre localnici au mărturisit că nu au mai văzut aşa ceva în cartierul unde locuiesc. “De vineri sunt probleme. Apa trece peste canal. Ce a fost aici, n-ai putut trece. Am fost nevoiţi să ne luăm cizme de gumă, că nu poţi umbla în adidaşi. Ce-a fost aici, ferească Dumnezeu. Zici că a fost potop. Au sunat vecinii la Vital, dar nu s-a rezolvat situaţia. Aşa ceva nu am mai văzut. În cei 34 de ani eu n-am mai văzut aşa probleme în zonă. E mai rău decât pe Craica”, a spus unul dintre localnici. Un alt bărbat a relatat că în zonă s-au realizat anul trecut, lucrări la canalizare, dar proiectul a fost prost gândit, dovadă fiind necazurile care s-au abătut pe strada Uzinei. “În primul rând, drumul nu a fost conceput cum trebuie. Drumul e mai îngust decât înainte. Ar fi trebuit să sape mai adânc. Anul trecut s-a lucrat şi la canalizare. Au finalizat lucrarea. Canalizările nu sunt concepute cum trebuie. Apa, pur şi simplu nu poate fi înghiţită. E ca şi cum aş turna o cană de apă într-o gură de la sticlă. Nu are cum să înghită apa. Ei au zis că aşa a fost proiectul, dar cei care realizează proiectele nu gândesc?”, a spus localnicul.

Trecuţi de apă pe braţe

Oamenii au apelat inclusive la autorităţi, dar situaţia a rămas nerezolvată. “Mama a sunat la Vital, la pompieri. Au venit inclusiv de la Primărie. Au zis că până ce se opreşte ploaia nu au ce să facă. Măcar nişte saci să pună pe marginea drumului să devieze apa, să se scurgă, să facă un canal provizoriu. Nu se poate aşa ceva. Trebuie să merg în oraş cu cizme. Sau când ajung aici să mă descalţ şi să-mi iau cizmele. La mama în curte, apa a trecut de o jumătate de metru. La magazin nu s-a putut intra. De când stau aici în cartier, n-a mai fost aşa situaţie”, a mai spus bărbatul. În unele porţiuni, s-au înlăturat gurile de canal pentru ca apa să se scurgă mai repede. Pentru a nu se produce incidente tragice, oamenii au semnalizat locul respectiv, iar seara au promis că vor acoperi gura de canal. Alţi localnici s-au plâns că e o adevărată aventură deplasarea spre serviciu. Aşa că au fost nevoiţi să ceară sprijin pentru a fi ajutaţi să traverseze pârâul format instantaneu. “A fost foarte greu, că trebuie să merg la serviciu, să-l schimb pe colegul. Să merg cu autobuzul până mai jos, nu are rost şi să vin înapoi. Eu trebuie să port ţinuta corespunzătoare, bocancii sunt obligatorii. Aşa mi se cere, nu pot veni cu cizme de gumă, să stau ud la picioare de la ora 14 până la ora 23, iar nu e o soluţie, aşa că am rugat pe cineva să mă treacă în spate până ajung într-un loc unde nu e aşa mare apa”, a precizat bărbatul. Localnicii îşi găsesc puterea de a face haz de necaz şi spun că în cazul în care va mai ploua, “ne vom lua barca”. Pe de altă parte, zona a fost împânzită de gunoaiele aduse de puhoaiele de apă, astfel încât şi pe principalele artere pot fi observate deşeurile care au fost aruncate la întâmplare.