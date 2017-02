Raportul de gardă – Centrul Cultural Sighet

Despre activitatea anului precedent la Centrul Cultural Sighetu Marmaţiei, ne relatează Spiridon Pralea, manager interimar: “Ca instituţie publică de cultură, Centrul nostru şi-a desfăşurat activitatea pe baza unor obiective propuse prin Regulamentul de organizare şi funcţionare, prin angajamentele asumate în relaţia cu Administraţia publică locală şi în mod special pe baza CALENDARULUI principalelor manifestări cultural – artistice pe anul 2016, dedicate aniversării a 690 de ani de la atestarea documentară a oraşului Sighet. Având ca obiectiv revigorarea climatului cultural al comunităţii, Centrul Cultural a organizat sistematic evenimente menite să promoveze valorile culturii şi artei locale, naţionale şi universale. Plecând de la nevoia unei coordonări unitare a activităţilor cultural – artistice şi îmbunătăţirea managementului acestora, Centrul Cultural are în componenţă instituţii culturale, cu experienţă în domeniu: Casa Municipală de Cultură, Biblioteca Municipală “Laurenţiu Ulici” şi Şcoala de Artă “Gheorghe Chivu”. Am iniţiat proiecte si programe culturale în domeniul educaţiei permanente şi al culturii tradiţionale, urmărind cu consecvenţă stadiului actual al tradiţiilor şi al creaţiei populare specifice fiecărei zone etnofolclorice a Maramureşului istoric; stimularea creativităţii şi talentului; cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare contemporane şi a artei interpretative neprofesioniste în toate genurile – muzică, coregrafie, teatru, artă plastică, creaţie literară; desfăşurarea unor programe adecvate intereselor şi preocupărilor locuitorilor în domeniul cultural-artistic.

Centrul Cultural s-a adresat, atât populaţiei urbane stabilită de mai multe generaţii aici, cât şi populaţiei rurale stabilită de puţin timp în Sighetu Marmaţiei, dar şi tuturor etniilor din zonă. Şcoala de Artă “Gheor­ghe Chivu” a militat pentru o mai bună selecţie a elevilor, pentru pregătirea acestora în vederea dezvoltării calităţilor artistice din domeniul ales, pentru promovarea celor mai talentaţi în cadrul concursurilor, expoziţiilor şi manifestărilor din domeniul şcolilor de arte din judeţ şi din ţară. Pe lângă activitatea didactică, profesorii şi elevii au participat la evenimentele culturale proprii şi la cele organizate la nivel de municipiu. Casa de Cultură şi-a axat activitatea pe pregătirea şi valorificarea potenţialului Ansamblului folcloric MARA, care a aniversat 50 de ani de la înfiinţarea formaţiei de cântece şi dansuri populare a Casei de Cultură şi 40 de ani de la cucerirea Discului de aur şi Colierului de argint de la Dijon – Franţa. Biblioteca Municipală a asigurat buna servire a cititorilor prin secţiile pe care le are, dar se confruntă cu probleme legate de buna funcţionalitate a spaţiilor alocate. Suntem preocupaţi de o mai bună organizare a activităţilor şi mai ales iniţiativă în diversificarea formelor de exprimare, pentru atragerea unui număr mai mare de beneficiari din toate categoriile de vârstă, pregătire profesională sau de naţionalitate. Centrul Cultural a fost principalul organizator, coordonator al evenimentelor reprezentative pentru municipiu, contribuind la realizarea unui adevărat brand al localităţii. S-au organizat : Obiceiuri de Paşti în Maramureş, Festivalul de Teatru Scurt, Comemorarea Holocaustului, Festivalul Folk “Floare de colţ”, Festivalul medieval “Eternul Maramureş”, Festivalul Internaţional de Poezie, Festivalul “Marmaţia” 2016. La toate acestea au fost prezente peste 30 de mii de persoane din localitate, judeţ, din ţară şi din străinătate. Cenaclul de pictură de pe lângă Centrul Cultural a vernisat 4 expoziţii colective şi 5 personale; Cenaclul literar a organizat activităţi prin care au fost aniversaţi diferiţi scriitori şi au fost lansate 23 de cărţi. Au fost tipărite primele trei numere ale publicaţiei “Foaie literară şi de informaţii culturale”. În cadrul proiectelor de revigorare a activităţii artistice de amatori, Trupa Secţiei de Teatru a valorificat spectacole cu piese de teatru semnate de Caragiale sau Oscar K. Speace, iar Secţia de tineret a T a prezentat diverse montaje literar-muzical-artistice. Totodată, amatorii sigheteni au susţinut spectacole în Elveţia, Austria şi Ucraina, bucurându-se de aprecierile comunităţilor de români. Centrul Cultural s-a confruntat şi cu o serie de neajunsuri: adoptarea târzie a ROI şi ROF, constituirea Consiliului de administraţie, lipsa unei organigrame, care să asigure funcţionarea şi coordonarea unitară a secţiilor, lipsa unor spaţii adecvate, bine dotate, a unei săli de spectacole corespunzătoare – sala ”Viorel Costin” (STUDIO) fiind nefolosibilă, iar sala de spectacole de la Palatul Cultural nu este dotată tehnic şi nu oferă condiţii minimale de încălzire pe timp de iarnă.